Atık lityum iyon piller üniversitede geri dönüştürülüyor

OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri Anabilim Dalında, elektrikli araçlar ile cihazlarda sıkça tercih edilen lityum iyon piller üzerine 6 aydır çalışma yürütülüyor.

Ömrünü tamamlamış piller laboratuvar ortamında anot, katot ve seperatör gibi önemli materyalleri ayrıştırılıyor. Pilleri yeniden kullanılabilir hale getiren ekip, ömrünü tamamlayan ürünlerden çıkardıkları ham maddeleri de üretimde değerlendiriyor.

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Farsak, “Biten bataryaları çöpe atamayız çünkü bunların hepsi değerli materyaller barındırıyor. Bizim hedefimiz de yüksek geri dönüşüm etkinlikli batarya dönüşümleri yapmak” dedi.