Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE için harekete geçti: 'Yüksek güvenlik' endişesi!

Avrupa Komisyonu, Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin telekomünikasyon altyapılarından tamamen çıkarılmasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, 2020 yılında yayımlanan ve “yüksek riskli tedarikçilerin” 5G ağlarında kullanılmamasını tavsiye eden kararı bu kez yasal zorunluluk haline getirmek istiyor.

Yasaya uymayan ülkelere para cezası gelebilir

Yeni düzenleme kabul edilirse, AB ülkeleri Komisyon’un güvenlik yönergelerine uymak zorunda kalacak. Kuralları ihlal eden ülkeler hakkında 'ihlal prosedürü' başlatılabilecek ve para cezaları uygulanabilecek.

Huawei’ye güvenlik endişesi

AB, Çinli telekom ekipmanlarının güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. Özellikle Huawei’nin Çin hükümetiyle yakın ilişkileri, kritik altyapıların güvenliği açısından endişe yaratıyor. Komisyon, yalnızca 5G değil, fiber kablolar gibi sabit hat altyapılarında da Çin menşeli ürünlerin sınırlandırılmasını değerlendiriyor. Ayrıca AB, Huawei ekipmanı kullanan üçüncü ülke projelerine Global Gateway fonlarından pay verilmemesini de gündeme aldı.

'Ekonomimiz için hayati önemde'

Komisyon Sözcüsü Thomas Regnier, “5G ağlarımızın güvenliği ekonomimiz için hayati önemde” dedi ancak yasa teklifine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Huawei cephesinden açıklama gelmezken, Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce AB’nin bu yaklaşımını “hukuki ve olgusal temelden yoksun” olarak nitelendirmişti.

Haberin ardından, Finlandiyalı Nokia’nın hisseleri yüzde 5, İsveçli Ericsson’un hisseleri ise yüzde 3,7 oranında değer kazandı.

Ülkeler arasında görüş ayrılığı

Almanya ve Finlandiya yeni kısıtlamalar hazırlarken, İngiltere ve İsveç yıllar önce Huawei’yi yasakladı. Ancak İspanya ve Yunanistan gibi bazı ülkeler hâlâ Çinli üreticilere ağlarında yer veriyor. Bazı AB üyeleri, altyapı kararlarının 'ulusal egemenlik' konusu olduğunu savunarak Komisyon’un yetki alanını genişletmesine karşı çıkıyor.