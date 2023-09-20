Beşiktaş Token satışa çıkıyor
Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın token'ı kripto varlık işlem platformu Paribu'da satışa çıkarılacak.
Haber Merkezi
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.
Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak.
Paribu kullanıcıları, hesaplarındaki lira bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.