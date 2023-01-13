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Bill Gates kullandığı cep telefonu modelini açıkladı

Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates, kullandığı telefonu paylaştı.

Haber Merkezi
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Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates, kullandığı cep telefonu markasını açıkladı. Gates, Samsung Başkanı Lee Jae-Yong'un Kore'yi son ziyaretinde kendisine hediye ettiği Galaxy Z Fold 4'ü kullanmaya başladığını söyledi.

Galaxy Z Fold cihazlarının istendiğinde bir tablete dönüşebilmesi, Gates'in özel bir tablet kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu avantajın, Samsung'un birinci sınıf katlanabilir ürün serisinin temel avantajı olduğu söylenebilir.