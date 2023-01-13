Bill Gates kullandığı cep telefonu modelini açıkladı
Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates, kullandığı telefonu paylaştı.
Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates, kullandığı cep telefonu markasını açıkladı. Gates, Samsung Başkanı Lee Jae-Yong'un Kore'yi son ziyaretinde kendisine hediye ettiği Galaxy Z Fold 4'ü kullanmaya başladığını söyledi.
Galaxy Z Fold cihazlarının istendiğinde bir tablete dönüşebilmesi, Gates'in özel bir tablet kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu avantajın, Samsung'un birinci sınıf katlanabilir ürün serisinin temel avantajı olduğu söylenebilir.