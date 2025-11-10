Bir Türk, WhatsApp’ta “apple” kullanıcı adını kaptı! Meta şimdi ne yapacak?

Henüz test aşamasında olan WhatsApp kullanıcı adı sistemiyle, kullanıcılar telefon numaralarını gizleyip yalnızca kullanıcı adlarıyla iletişim kurabilecek. Özellik dünya genelinde aktif olmadan önce, Türkiye’den Rodvay adlı bir kullanıcı @apple adını başarıyla kaydetti.

Bağlantı adresi wa.me/apple üzerinden kullanıcının hesabına ulaşılabiliyor.

Meta Verified koruması altında

Rodvay, bu değerli kullanıcı adını korumak için Meta’nın ücretli abonelik servisi Meta Verified’ı kullanıyor. Bu hizmet, hesabı mavi tikle doğrularken taklit girişimlerine karşı da koruma sağlıyor.

Kullanıcıya yurt içi ve yurt dışından yüksek teklifler gelse de, @apple adını satmayı reddetti.

Olayın ardından gözler Meta’ya çevrildi. Şirket, özellik dünya geneline açıldığında marka tescili (trademark) politikalarını devreye alabilir. Instagram ve X gibi platformlar genellikle markalara ait kullanıcı adlarını geri alıp ilgili firmalara tahsis ediyor.

Meta’nın, ücretli abonelikle korunan bu hesabı geri alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu.