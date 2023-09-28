“Bize düşen TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır”

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı. Çiğli Havaalanı’nda 1 Ekim’e kadar sürecek festival, Türkiye’nin “milli teknoloji ekosisteminde” rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST’in açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bakan Kacır, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atarken Türkiye’nin yeniden tarih sahnesinde bulunduğunu, oyun kurucu ve söz sahibi kimliğiyle bir dünya devleti olduğunu ifade etti.

“Pes etmek yok”

Bakan Kacır, karaya, havaya, mavi sulara ve hatta uzaya Türk’ün damgasının vurulduğuna dikkat çekerek, bu yüzyılda Türk’ün yıldızının parlayacağını vurguladı. Kacır, “İnanıyoruz ki bu çağda tüm dünyayı Türk’ün rüzgarı saracak. İşte Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte bu rüzgar, fırtınaya dönüşecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda heyecanını ve coşkusunu hiç yitirmeyen Türk gençliği, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan iradenin ve öz güvenin adıdır.

Artık, başkalarının geliştirdiği teknolojileri alkışlayan değil, hayalleriyle fikirleriyle projeleriyle kimilerinin gıpta kimilerinin kıskançlıkla izlediği bir Türk gençliği geliyor. Bize düşen de TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır.” Kacır, gençlerin yarınların umudu olduğunu dile getirerek, “Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken alın terinize ve akıl terinize ihtiyacımız var.

Yıkılmak, pes etmek yok. Savunma sanayisinde büyük bir atılımı nasıl gerçekleştirdiysek, burada TEKNOFEST alanında görüyoruz ki, çevreden enerjiye, iklimden sağlığa, turizmden engelsiz yaşam teknolojilerine kadar tüm alanlarda gençlerimizin kuracağı teknoloji girişimleriyle yine büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Bayraktar: Türkiye Zihinsel bir devrime imza atıyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret etti. Bayraktar, bilginin sınırlarını genişletmenin yaşamın derinliklerini anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: “TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor.

Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz inşallah tüm dünyaya nam salmış SİHA’larımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak.” Milli teknoloji ile dünyaya örnek olduklarını aktaran Bayraktar, “Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz sanayiyi yüksek teknolojiyle, yapay zekayla harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara, değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz” dedi.