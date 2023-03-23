Çalışanları Türkiye’ye geldi Yandex İstanbul’a döndü

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Yandex’in Türkiye hasreti kısa sürdü. 2020 Eylül ayında Türkiye’deki ofisini kapatma kararı alan Rus Yandex, 2.5 yıl sonra tekrar döndü. Yandex, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Türkiye’de ofis açtı. Şirketin internet sitesinde Türkiye ofisi, İstanbul Levent’teki eski lokasyonda yer aldı. Türkiye’de harita ve lojistik hizmetlerini sürdüren şirketin Türkiye dışında Belarus, Kazakistan, İsviçre, Hollanda, Çin, Çekya, ABD ve İsrail’deki birim ile birlikte İstanbul 9’uncu ofis oldu.

Rusya’yı terk ediyolar

Rus basını, Moskova merkezli teknoloji şirketinin Türkiye’ye dönüş gerekçesini Rusya’dan savaş nedeniyle kaçan veya savaşa karşı tepki gösteren çalışanları olarak gösterdi.

Rus Prime Ajansı’na konuşan Mobile Research Group’un Baş Analisti Eldar Murtazin, Yandex’in zorunluluktan dolayı Türkiye’ye döndüğünü dile getiriyor. Ukrayna’nın Rus rejimi tarafından geçen yıl şubat sonundaki işgalinin ardından özellikle uzaktan çalışma fırsatına sahip bilişim uzmanlarının Rusya’yı terk ettiği biliniyor.

Askere alın ma korkusu ve savaşa tepki veren Ruslar’ın Avrupa yerine Türkiye’yi tercih ettiği, Rusya’nın da bilişim çalışanlarında büyük bir düşme olduğu için açığı Batılı ülkelerde yaşayan yabancılara vatandaşta kolaylkı sağladığı dünya basınında da yer bulmuştu. Murtazin, “Son dönemde çok sayıda çalışanı farklı nedenlerle ülkeyi terk edip Türkiye’ye gitti. Yandex, kalifiye elemanlarının bir bölümünü kaybetmemek için bu ofisi açtı” diyor.

2021 cirosu 4,9 milyar dolar

2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Rusya merkezli arama motoru Yandex, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonlarını Rusya merkezli olarak sürdüreceğini açıklayarak İstanbul ofisini kapatmıştı. Bu kararın öncesinde Yandex’in Türkiye arama motoru pazarında Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 12.8’lik pazar payı bulunuyordu. 1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye’de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu. 10 binden fazla çalışanı bulunan Yandex, 2021 yılını 4.9 milyar dolar ciroyla kapatmıştı.

WhatsApp ve Meta’ya 2.6 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), başlattığı resen inceleme kapsamında Meta ve WhatsApp’ın, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti. Bu nedenle, Meta ve WhatsApp’a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp’ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.