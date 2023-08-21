Cep telefonlarında yeni dönem

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, son teknolojiye erişim sağlamak isteyenler için yenilenmiş telefon ve akıllı telefon kiralama hizmeti sunuyor.

Yenilenmiş telefon hizmeti, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip ve "Yenileme Merkezi" olarak yetkilendirilen firmalar tarafından sunularak, hem kalite hem de güvenceyi bir araya getiriyor.

Bu ürünler, tüm kontrollerin titizlikle yapıldığı, gerekli bakım, onarım ve test süreçlerinden geçirilen, tüm fonksiyonları yüzde 100 çalışan ve G1 ile G2 kozmetik durumlarına göre ayrılan sertifikalandırılmış cihazlardan oluşuyor. İç aksam, tuşlar ve fonksiyonlar, aynı kondisyonda olup yüzde 100 işlevselliği garanti altına alıyor. Yenilenmiş ürünler, Yenileme Merkezleri tarafından sunulan 12 aylık garanti ile destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Kocabaş, yenilenmiş cihazlara olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"MediaMarkt olarak yenilenmiş cihazları, 35 mağazamızda bulunan deneyim alanlarında ve mediamarkt.com.tr'de tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu yılın sonunda deneyim odaklı yaklaşımımız ile yenilenmiş cihaz sunduğumuz mağaza sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılda ise tüm mağazalarımızda yenilenmiş cihazları tüketicilerimize sunmayı amaçlıyoruz."

Kiralanan akıllı telefonlar sıfır ve üretici garantili olarak sunuluyor

Verilen bilgiye göre, kiralanan akıllı telefonlar ise sıfır ve üretici garantili olarak sunuluyor, ilk kez kiralandığında ürün kutusu açılıyor ve tüm kontroller yapılıyor. Kiralama süresi boyunca, kullanıcıların olası arıza veya hasar durumlarında Smart Kirala Asistan Hizmeti'nden destek almaları mümkün oluyor.

Garanti içi veya dışı arızalarda, tüm servis süreçleri Smart Kirala tarafından takip edilerek müşteriye hızlı ve güvenilir bir hizmet sunuluyor.

24 ay taksitle kiralama

Kiralama süreci, 24 aya kadar uzayan taksit seçenekleri ile kolaylaştırılıyor. Tüketiciler, kredi kartlarıyla veya anlaşmalı bankaların finansman imkanlarıyla akıllı telefonları 24 aylık taksitlerle kiralamak üzere tercihte bulunabiliyor.

Kiralama süresi sona erince kişiye özel indirimli fiyatlar ve taksit seçenekleriyle yenilenmiş cihazlardan biri satın alınabiliyor. Ayrıca kiralanan akıllı telefonun sorunsuz teslim edilmesi durumunda nakit bonus seçeneği sunuluyor.

Kiralama süresi boyunca, cihazın satış fiyatının yüzde 70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, hizmet paketi kapsamında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip oluyor.

Cihaz onarım sürecinde kullanıcının işlerine devam edebilmesi için eş değer bir ikame cihaz temin ediliyor. Kiralanan akıllı telefonlara ekran koruma uygulaması yapılıyor ve koruyucu kılıf veriliyor. Ayrıca, cihazın yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor.

Sürdürülebilir bir geleceğe odaklanan MediaMarkt, çevre duyarlılığına yönelik stratejiler geliştirerek topluma fayda sağlama hedefini koruyor.