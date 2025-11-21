ChatGPT’ye grup sohbeti özelliği geldi

OpenAI, ChatGPT için geliştirdiği grup sohbeti özelliğini dünya çapında tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Yeni Zelanda’da pilot olarak test edilen ve olumlu geri dönüş alan özellik, artık web ve mobil üzerinden giriş yapan Free, Go, Plus ve Pro kullanıcılarının erişimine açık. Sistem, en fazla 20 kişinin aynı sohbet ekranında ChatGPT ile birlikte etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Bu yeni deneyim, OpenAI’ın en gelişmiş modellerinden biri olan GPT-5.1 Auto tarafından destekleniyor. Model, sorunun zorluk derecesine göre en uygun yapay zeka altyapısını otomatik seçiyor. Grup sohbeti butonu ekranın sağ üst köşesinde yer alan artı işaretli kullanıcı ikonuyla başlatılabiliyor ve katılımcılar paylaşılabilir bağlantı üzerinden davet edilebiliyor.

Hassas içerikler otomatik olarak filtreleniyor

Özellik, hem arkadaş gruplarının eğlenceli ortak sohbetlerine hem de iş ekiplerinin toplantı ve beyin fırtınası süreçlerine destek vermek için tasarlandı. OpenAI, gizlilik konusunda önemli bir güvence de sunuyor: Kullanıcıların bireysel sohbetlerde oluşturduğu “hafıza” kayıtları grup sohbetlerine aktarılmıyor. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcılar bulunduğunda hassas içerikler otomatik olarak filtreleniyor.

ChatGPT, grup içi konuşmaların akışına göre ne zaman devreye girmesi gerektiğini analiz ediyor; adıyla hitap edildiğinde yanıt veriyor. OpenAI, özelliğin ilerleyen dönemde daha proaktif bir yapıya kavuşacağını belirtiyor.