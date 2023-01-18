Davos’un gündemi de Metaverse

Pandemi sonrasında ikinci kez fiziki olarak düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, hafta başında start aldı ve 20 Ocak’ta sona erecek. 130 ülkeden 50’si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla siyasetçi, işinsanı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu liderleri İsviçre’nin Davos kasabasındaki bu zirvede yer alıyor. Zirvenin en önemli oturum başlıklarından birini Metaverse oluşturuyor. Dünyanın en etkili dergilerinden ABD’li Time da Davos’taki zirvede Metaverse’ün masaya yatırılmasını “Davos Metarverse’de toplanıyor” başlığı ile kapağına taşıdı.

2030’da 5 trilyon dolara ulaşacak

Hem Davos’un hem Time’ın Metaverse’ü gündemine almasının çok önemli nedenleri var. İlk ve en önemli neden bundan sonra Metaverse’ün çok daha hızlı yükselecek olması. 85 ülkede faaliyet gösteren araştırma şirketi Gartner, kısa bir süre önce yayınladığı raporunda yaşanan tüm gelişmeleri “metaverse öncesi” olarak değerlendirdi. Yani Gartner tarihi yine M.Ö. ve M.S. olarak ayırdı. Ancak Gartner’ın M’si miladı değil Metaverse’ü temsil ediyor. Gartner’a göre teknoloji olgun dönemine 2030 yılında kavuşacak ve bugün 500 milyar dolara yaklaşan Metaverse pazarının büyüklüğü 2030’da 5 trilyon dolara ulaşacak. Metaverse teknolojisindeki büyümenin bu yıldan itibaren ivme kazanacağı ve atılımın en önemli adımını da 2026 yılından itibaren atacağı tahmin ediliyor. 2030 yılında da Metaverse’ün herkes tarafından kolaylıkla deneyimlendiği ve artık hayatımızın bir parçası olması bekleniyor. İnternetin geleceğinin Metaverse olduğu ise herkes tarafından biliniyor.

Metaverse’de geride bıraktığımız 2022 yılında da birçok önemli platform kuruldu ve bu evrenlerde etkinlikler, toplantılar, aktiviteler gerçekleştirildi. Artık bir Metaverse jenerasyonun da yetiştiğini görmek mümkün. Bu jenerasyonun ilerleyen yıllarda alışkanlıklarını güncel hayatlarıyla bütünleştirerek bu alanı çok daha etkin kullanacağı belirtiliyor.

İlk yarıda 120 milyar dolar yatırım

ABD’li uluslararası yatırım danışmanlık firması McKinsey’in raporuna göre Metaverse dünyası, 2022’nin ilk yarısında 120 milyar doların üzerinde yatırım alarak kendi çevresinde yeni bir sektör yaratmayı başardı. Merkeziyet kavramını kabullenmemesi ile bilinen JP Morgan ise bu gelişmelere daha fazla gözlerini yummayarak Web3 devrimini kucakladı ve en popüler açık meta platformlarından biri olan Decentraland’de “Virtual Lounge’unu” yarattı. Yine geçtiğimiz yıl The Sandbox ve Decentraland’in blockchain pazarında güçlü bir hakimiyeti elinde tutması ile beraber merkezi ve merkeziyetsiz Metaverse platformlarındaki ağını daha da genişletti. Bu esnada Facebook Meta ve Microsoft kendi evrenlerini yarattı.

Lider olmak isteyen stratejisini Metaverse’e göre kuracak

Birçok kurum ve işletme, önümüzdeki birkaç yılda oldukça rekabetçi bir alanda lider olmak istiyorsa stratejilerini şimdiden oluşturmak zorunda. Türkiye’de bu konuda çalışan en büyük şirketlerden biri de Black Studio. Dünyadaki ve Türkiye’deki birçok markayı NFT altyapısı ve Metaverse evreni ile buluşturan Black Studio, şu sıralarda Türkiye çapında büyük bir etkinliği Metaverse evrenine taşımak için çalışmalarını hızlandırdı. İnteraktif eğlenceyi Metaverse’e taşıyan yeni platformu Intent Land’i 2022’de daha da geliştiren Black Studio, katılımcılara yerlerinden kalkmadan sanal evrendeki etkinliği izleyebilme olanağı sunacak. Black Studio kurucusu ve CEO’su Ata Güneş, “Konser, tiyatro ve spor etkinliklerinin zaman ve mekan bağımsız olarak herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. 2023 yılında dünya çapında ses getirecek projelere ve işbirliklerine imza atacağız” dedi.



Bu zamana kadar neler oldu?

- Facebook, 2021’de Meta olarak yeniden markalaştı.

- Standard Chartered ve HSBC, The Sandbox ile ortaklık kurdu.

- JPMorgan, Decentraland ile ile ortaklık kürdi.

- Önde gelen finans kurumları marka deneyimleri geliştirmek için kendi sanal arsalarını satın aldı.

- 2021’de The Sandbox ekibi, PwC Hong Kong’dan LAND satın aldı.

- KPMG ilk işbirliği merkezini açarak Metaverse’e giriş yaptı.

- Borsa Nasdaq, Haziran 2022’de Metaverse’de ilk açılış zili etkinliğini düzenledi.

- Microsoft, oyun şirketi Activision Blizzard’ı aldı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Oyunlar Metaverse platformlarının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak” dedi.

- Gucci ve Burberry gibi lüks moda markaları sırasıyla The Sandbox ve Blankos Block Party ile ortaklık kurarak kendi sanal alanlarını yarattı.

- Tüketicilerin çoğu, Metaverse’deki canlı etkinliklere, festivallere ve konserlere katılmaktan heyecan duyuyor.

- Müzeler ve galeriler de Metaverse’e taşınıyor.

- Eğitimciler, öğrencileri için Metaverse teknolojisini kullanmaya başladı.

- ABD’de bu alanda Kasım 2022’ye kadar 5 bin 364 ticari marka başvurusu yapıldı.