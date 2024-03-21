DeepMind’ın kurucusu Microsoft AI’nin başına geçti

Emre ERGÜL

Yapay zekâ dünyasında Microsoft’tan önemli adım… Yapay zekâ odaklı Microsoft AI kuruldu ve başına Google’ın 2014’te satın aldığı yapay zekâ girişimi DeepMind’ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman getirildi. Yeni CEO, şirketin tüm çalışmalarının sorumluluğunu üstlenecek.

Yeni görevi için sabırsızlandığını belirten 39 yaşındaki Süleyman, “Microsoft’un Copilot, Bing ve Edge dahil olmak üzere tüm son kullanıcıya yönelik yapay zeka ürünlerine ve araştırmalarına liderlik edeceğim” diye tweet attı. Direkt olarak Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya bağlı olacak olan Süleyman, dünyanın önde gelen yapay zekâ geliştiricilerinden Inflection’ın kurucularından Karen Simonyan’ı sağ kolu yaptı.

Süleyman, tweetinde "Arkadaşım ve uzun süredir birlikte çalıştığım Karén Simonyan da bizimle olacak, harika ekip arkadaşlarımızdan birkaçı da daha sonra aramıza katılacak” dedi. Atama haberi dünya basınında geniş yer bulurken: Nadella’nın Süleyman'ı "vizyon sahibi, ürün üreticisi ve cesur misyonların peşinden koşan öncü ekiplerin kurucusu" olarak tanımlaması da manşetleri süsledi.

Özellikle Amerikan National News’un tanıtımı dikkat çekti: “Bir zamanlar film yıldızlarına ve dünya liderlerine gösterilen ilginin teknoloji liderleri ve girişimcilere yöneldiği bir çağda, Microsoft'un İngiliz yapay zekâ uzmanı Mustafa Süleyman'ı işe aldığını duyurması haklı olarak ses getirdi.” Suriyeli bir taksi şoförü ile Londralı bir hemşirenin oğlu olan Süleyman’ın ilginç bir hayat hikayesi var. Thomhill Eiğitim Kurumu ve Queen Elizabeth School’dan sonra Oxford Mansfield Koleji’ne gitti.

Ancak buradaki eğitimini, telefonla danışmanlık hizmeti olan Müslüman Gençlik Yardım Hattı’nı kurmak için yarıda bıraktı. Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone’un insan hakları danışmanlığını yapan Süleyman’ın hayatı, ileride DeepMind’ı birlikte kuracağı, Dennis Hassabis’le tanıştıktan sonra değişti. Google, 2014’te DeepMind’ı 400 milyon sterline aldı. Aralık 2019’da Google’dan ayrılan Süleyman, birkaç girişimden sonra Mart 2022’de Inflection AI’yi kurdu.

Apple CEO'su Tim Cook, Şangay'da

Apple CEO'su Tim Cook, Şangay'ı ziyaret etmekte olduğunu bildirdi. Cook yaptığı açıklamada, “Sabahı Çinli aktör Zheng Kai ile Şanghay'ın tarihi Bund nehri boyunca yürüyerek ve yerel bir kahvaltı yaparak geçirdim” dedi. Ancak bu Çin ziyareti için başka ne gibi planları olduğunu açıklamadı. Cook geçen yıl Apple'ın gelir bakımından üçüncü büyük pazarı olan Çin'e en az iki ziyaret gerçekleştirmişti. Geçen yıl aynı zamanlarda Pekin'e de giden Cook, burada bir Apple mağazasını ziyaret etti ve Çin Kalkınma Forumu'na katıldı.

S. Arabistan yapay zekâ için 40 milyar dolarlık bir fon oluşturuyor

New York Times'ın haberine göre, Suudi Arabistan yapay zekâya yatırım için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor: “Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklığı görüştü.

Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını tartıştı.” PIF yetkililerinin Horowitz'in nasıl bir rol oynayabileceğini ve böyle bir fonun nasıl işleyeceğini de tartıştıklarını belirten New York Times, planların hâlâ değişebileceğini de vurguladı. Gazete, 2024'ün ikinci yarısında başlaması beklenen Suudi Arabistan yapay zekâ fonuna başka risk sermayedarlarının da katılabileceğini belirtti.

Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için indirime gitti

Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşüreceğini açıkladı. Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştayda yaptığı açıklamada, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti. Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9.99 eurodan 5.99 euroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 euro ücret alınacağını söyledi. Lamb, “Bu bir kişinin bu kalitedeki hizmetler için ödemesi gereken aralığın açık ara en alt sınırıdır" dedi