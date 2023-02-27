Depremzede yazılımcılar unutuldu

Başak Nur GÖKÇAM

Depremden etkilenen 11 ilin yazılımcıları iş ve ekipman eksikliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Afet sürecinde özellikle bölgede yaşayan yazılımcıların geliştirdiği uygulamalar birçok can kurtardı. Ancak depremden etkilenen yazılımcılar hem işini hem de ekipmanını kaybetti.

Nişancı Softwear CEO’su Gökmen Nişancı, depremzede yazılımcılara destek sağlanması adına çağrıda bulundu. Nişancı, “20 yazılımcıya bilgisayar desteği ve 1 yıllık internet paketi sağladık. 15 depremzedeyi de işe aldık. Fakat her gün binlerce mesaj alıyoruz ihtiyaçlara yönelik. Biz daha yeni kurulan bir şirket olduğumuz için gücümüz herkese yetmiyor. Depremden etkilenen 10 ilde geçimini yazılım sektöründen sağlayanlara daha fazla yardımın yapılması gerekiyor” dedi.

Teknokent boşaltıldı

Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan yazılımcı Yusuf Mert Akpınar, şu bilgileri verdi: “Depreme kadar devam eden bir işim vardı. Fakat deprem sonrası Kahramanmaraş’ta güvenlik sebebiyle Teknokent boşaltıldı. Ben tekrar düzenimi kurmak için başka şehirlerde firmalarla da görüştüm. Şirketlerin istekleri ve içinde bulunduğum olumsuz koşullar sebebiyle uyum sağlanamıyor. Başvuru sürecinde bizi anlayışla karşılamıyorlar.

İş ve ekipman açısından desteğe ihtiyacımız var.” Depremi Hatay’da yaşayan ve afet sonrası evi kullanılamaz hale gelen yazılımcı Onay Muratoğlu ise “Deprem sonrası hem işsizlik hem de ekipman ihtiyacım oluştu. Hayatımı devam ettirmem için bunlara ihtiyacım var. Birçok yere başvurdum ama karşılık henüz alamadım, alamıyorum” diye konuştu.