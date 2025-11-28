Dev ortaklar OpenAI için borçlanıyor: 100 milyar dolarlık risk

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile çalışan büyük veri merkezi ortaklarının, zarar eden girişime bağlı olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık borç yüküne doğru ilerlediği bildirildi. Financial Times'ın analizine göre SoftBank, Oracle ve CoreWeave, OpenAI'ye yatırım yapmak ve yapay zeka için gerekli veri merkezlerini kurmak amacıyla toplam en az 30 milyar dolar borçlandı.

Ek tesisler için 38 milyar dolar kredi talebi

Bilgi işlem altyapısı şirketleri Blue Owl Capital ve Crusoe'nun da yaklaşık 28 milyar dolarlık kredilerini karşılamak için OpenAI ile yaptıkları anlaşmalara güvendiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, bir grup bankanın Oracle ve veri merkezi şirketi Vantage'a OpenAI için ek tesisler finanse etmek üzere 38 milyar dolar daha kredi sağlaması için görüşmeler yürüttüğünü, anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini aktardı.

OpenAI yöneticileri, bu sözleşmelerin finansmanına katkıda bulunmak üzere ileride borçlanmaya gitmeyi değerlendirdiklerini ifade etse de, şu ana kadar mali yükün büyük kısmı ortaklar ve onların kreditörleri tarafından üstleniliyor. Üst düzey bir OpenAI yöneticisi, stratejiyi özetlerken "Strateji bu şekilde oldu. OpenAI diğer insanların bilançolarından nasıl yararlanır?" ifadesini kullandı.

Anlaşmalar yıllık gelirin çok üzerinde

OpenAI'ye bağlı kredi hacminin büyüklüğü, şirketin çip üreticileri ve veri merkezi işletmecilerinden önümüzdeki sekiz yıl boyunca bilgi işlem gücü satın almayı içeren 1,4 trilyon dolarlık dev anlaşmalarının daha yakından incelenmesine yol açıyor. Bu tutarların, girişimin bu yıl beklenen 20 milyar dolarlık yıllık gelirinin çok üzerinde olduğu vurgulanıyor.