Dijital bankacılığın yükselişi; hesap sayısı 104 milyona ulaştı

Birol BOZKURT

Türkiye dijital bankacılığı en hızlı adapte olan ülkelerin başında geliyor. Bu kapsamda sektörde yaşanan değişime ayak uydurmaya çalışan bankalar, dijital kanallara yatırımlarını da artırıyor. Pandemi dönemi ile hız kazanan dijitalleşme ve uzaktan müşteri edinimi süreçleri bankaların en hızlı büyüdüğü alanların başında geliyor.

Bu kapsamda kullanıcı sayıları da hızla yükseliyor. 2022 yılında 94 milyon 390 bin kişi dijital banka müşterisi olurken, 2023’ün ilk 6 ayında bu rakam yaklaşık 10 milyon kişi artış gösterdi. Bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapanların yüzde 35’ini kadınlar oluştururken en fazla dijital kanalları kullananlar 36-55 yaş arasındaki orta yaş kesim oldu.

Finansal yatırımlarını internet ve mobil üzerinden yapanların sayısı da hızla artıyor. Bu kapsamda bu yılın ilk yarısında 7 trilyon TL’lik finansal işlem yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), haziran ayı dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerini açıkladı. Hazırlanan rapora göre Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 103 milyon 634 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 9 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 91 milyon 351 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı.

Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 10 milyon 274 bin kişi olurken toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki yıla göre 18 milyon 503 bin kişi artış oldu. Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 99 milyon 159 bin kişi oldu.

Bu sayının 1 milyon 385 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 88 milyon 470 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 304 bin kişi oldu. Aynı dönemde az bir kez giriş işlemi yapmış aktif kurumsal dijital bankacılık müşteri sayısı ise 4 milyon 475 bin kişi olarak gerçekleşti.

Orta yaş dijital bankacılığa alıştı

TBB verilerine göre son yıllarda artan aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 66’sı yani yaklaşık 65 milyonunu erkekler, yüzde 34’ü yani yaklaşık 34 milyonunu kadınlar oluşturdu. Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 39 milyon 558 bin kişi ile 36-55 yaş grubu alıyor.

Bunu, 26 milyon 867 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 18 milyon 635 bin kişi ile 18-25 yaş grubu izledi. İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı Haziran 2023 itibariyle, 94 milyon 431 bin kişi oldu. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 26 milyon 654 bin kişiye yükseldi.

İnternetten 7 trilyon TL’lik finansal işlem yapıldı

Rapora göre Nisan-Haziran 2023 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 126 milyon, tutarı ise yaklaşık 7 trilyon TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, 4 trilyon 804 milyar TL işlem hacmi ve 74 milyon işlem adedi ile finansal işlemler arasında en büyük paya sahip olurken ikinci sırada 1 trilyon 156 milyar TL’lik işlem hacmi ve 23 milyon işlem adedi ile yatırım işlemleri bulunuyor. Aynı dönemde gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı, 413 milyar TL ve yaklaşık 1,7 milyon işlem adedi ile yatırım fonları işlemleri aldı. Onu 399 milyar TL ile hisse işlemleri takip etti.

Mobil bankacılık müşteri sayısı artıyor

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı haziran itibariyle 158 milyon 339 bin kişi oldu. Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki döneme göre 4 milyon 220 bin kişi kişi artış gösterdi. Nisan Haziran 2023 dönemi itibariyle, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 2 milyar 25 milyon, tutarı ise 15 trilyon 671 milyar TL olmuştur.

EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 66’sını, yatırım işlemleri ise yüzde 22’sini oluşturmuştur. Nisan-Haziran 2023 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 5 milyon 242 bin, hacmi yaklaşık 169 milyar TL oldu.