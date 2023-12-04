Dijital bankacılıkta ‘süper uygulama’ dönemi başlıyor

Birol BOZKURT

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankacılıkta artık hayata dokunan, tüm ihtiyaçların tek bir kanaldan karşılandığı ‘süper uygulama’ trendinin yükselişte olduğunu anlattı.

Sezgin Lüle, bu nedenle de İşCep’le Hayatım’ı müşterilerinin beklentilerine göre farklı değer önerileri yaratacak hizmetlerle zenginleştirdiklerini söyledi. Bugün Türkiye’de dijital bankacılığın, artık geleneksel diye tabir edebileceğimiz bir seviyede olduğunu belirten Lüle, en önemli trendin ise mobilin ana bankacılık kanalı haline gelmesi olduğunu vurguladı.

Bankacılık işlemleri için mobil bankacılığın ana temas noktası olduğunu ifade eden Lüle, “Bankamızda her 5 işlemden 4’ü mobil uygulamamız İşCep üzerinden yapılırken, para transferleri ve yatırım işlemlerinde bu oran % 90’ı aşıyor. İşCep’in yanına İnternet Şubemiz, Bankamatiklerimizi de eklediğimizde dijital kanallarımızdan yapılan işlem oranı % 97’ye ulaşıyor. Kazandığımız her 2 yeni müşteriden biri dijital kanallarımız üzerinden müşterimiz oluyor” dedi.

Lüle, son dönemde mobil bankacılığın belli bir doygunluğa ulaştığını ve yükselen süper uygulama trendinin, ülkemizde finansal alanda karşılık bulan bir trend haline geldiğini söyledi. “Geleceğin Bankası” vizyonumuz doğrultusunda yalnızca finansal ihtiyaçları karşılayan bir banka olmanın ötesine geçmek ve müşterilerimizin günlük yaşamlarına dokunarak tüm ihtiyaçlarında hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle yanlarında olmayı istiyoruz.

Bu doğrultuda benimsediğimiz vizyona biz ‘İşCep’le Hayatım’ diyoruz" diyen Lüle, ekosistemdeki iş birlikleri sayesinde müşterilerin bankacılık işlemlerinin yanı sıra ailesi, evi, aracı, sağlığı gibi farklı yaşam döngülerindeki ihtiyaçları da karşılayacak hizmetleri İşCep çatısı altında sunduklarını aktardı.Lüle, İşCep’le Hayatım konseptinde aracım, evim, ailem ve seyahatim menülerini hayata geçirdiklerini, müşterilerinin ilgili kategorideki ödeme ve sigorta işlemlerini tek yerden yapabildiklerini ve İşCep’le Hayatım’da müşteri beklentilerine göre farklı değer önerileri yaratacak hizmetlerle zenginleştirdiklerini anlattı.

"Getir'e 50 milyon dolar yatırım yaptık"

Bankacılığın bağlamsal olarak farklı platformlarda yapılacağı servis modeli bankacılığına işaret eden Lüle, "Bu alanda yakın zamanda açıkladığımızbir işbiligimiz de var. Getir'in finansal alanda kullanıcılarına hizmet vermek amacıyla hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans için stratejik iş ortaklığı yaptık ve 50 milyon dolar yatırım kararı aldık" dedi.

Dijitalleşmeye önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Lüle, “Müşterilerimizin hayatlarına değer katmak, kusursuz ve güvenli bir müşteri deneyimi sunmak ve uçtan uca dijitalleşmiş en yalın süreçleri geliştirmek amaçlarıyla uzun bir süredir dijital bankacılık kanallarımıza sektör genelinde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ayrı bir dijital banka lisansı alarak ilerlemeyi tercih etmedik çünkü biz zaten dijital bir bankayız” şeklinde konuştu.

“Nays’ı, farkklı konumlandırdık”

Lüle, Bankanın dijital bankacılık alanında geliştirdiği mobil uygulamalar arasında amiral gemisi konumunu sürdüren İşCep’in, sunduğu deneyimin kalitesi, ürün ve hizmetlerinin zenginliğiyle Global Finance tarafından “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” seçildiğini hatırlattı.

Lüle, Bankanın yeni mobil uygulaması Nays’ın ise çok daha yalın bir işlem seti ile günlük ve düşük tutarlı finansal ihtiyaçları kapsayan, bankacılığa ve bankaya yeni olan kesimleri banka uygulamalarından farklı bir deneyimle karşılayan, yeni nesil bir uygulama olarak konumlandığını söyledi. Lüle, Nays’ın bugün itibarıyla 2,8 milyon kullanıcıya ulaştığını, Nays kullanıcılarının yaklaşık %65’ini bankamız ile ilk defa temas kuran bireylerin oluşturduğunu, Nays markalı dijital ön ödemeli kartlarla yapılan alışveriş hacminin 1 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini belirten Lüle, Nays’ın hayata geçtiği ilk günden itibaren Bankamıza 247 bin yeni müşteri kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Lüle, Nays kullanıcılarının daha yüksek limitli ve daha kapsamlı finansal ihtiyaçları için ilk tercihlerinin İşCep olmasını hedeflediklerini de ifade etti.

“Girişimlere 50 milyon dolar ayırdık"

Lüle, İMaxis, Founder One, Arya ve 100. Yıl Girişim Sermayesi'nin toplamda 50 milyon dolarlık fon büyüklüğüne sahip olduğunu kaydederek girişimcilik programlarına bugüne kadar 16 bini aşkın başvuru aldıklarını, mezun girişim sayısının ise 108’e ulaştığını belirtti.

Lüle, girişimcilere özel şubeler hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu şubelerimizden sadece yeni nesil teknoloji şirketleri olan startuplar ve girişimcilik ekosisteminin paydaşları hizmet alabiliyor.

Startupların ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilecek çalışanlarımızdan oluşan şube kadromuz, girişimcilerin banka şubesinden ziyade bir paylaşımlı ofiste olduklarını hissettirecek mimarimiz, girişimcilere özel finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle ayrışan hizmet modelimiz ile İstanbul, İzmir ve Ankara Girişimcilik şubelerimiz ile faaliyetteyiz. Bu şubelerimizin tek odağı bankacılığa dair büyüklükler yaratmak değil.

Tabii ki girişimcilerin krediye erişimdeki zorluklarını ortadan kaldırmak, birikimlerini değerlendirmek, iş modeline uygun ürün ve hizmetleri sunmak çözümlerimiz arasında yer alıyor. 2 yıl içerisinde girişimcilik ekosistemimizin %15’ini müşteri olarak kazandık. Yaklaşık 600 milyon TL’lik bir varlık yönetiyoruz. Keza yine bu dönem içerisinde 200 milyon TL’ye yaklaşan bir tutarda girişimcilere finansman sağlamış olduk.”