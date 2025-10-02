Disney+ fiyatlarına yüzde 50’nin üzerinde zam

Ekim ayının gelişiyle birlikte Türkiye’de dijital platformlar art arda zam kararlarını duyurmaya başladı. İlk olarak Spotify yüzde 66’lık zam sonrası yeni abonelik fiyatlarını açıkladı. Ardından Disney+ zam açıklaması geldi.

Disney+ abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye’deki mevcut fiyat politikasını değiştiren Disney+, zam kararıyla birlikte kullanıcıları şaşırttı. Bu kararın hem yeni abone olacak kullanıcıları hem de mevcut üyeleri etkileyeceği ifade edildi.

Platform, özellikle de “reklamsız” abonelik seçeneği için maliyetleri epey yukarı çekti. Daha önce 164,90 TL olan reklamlı paket yüzde 51 zamla 249,90 TL’ye yükseldi. 349,90 TL’lik reklamsız seçenek ise yüzde 28 zam sonrası artık 449,90 TL’den sunuluyor.

4 Kasım'dan itibaren

Yeni aboneler şu an itibarıyla yukarıdaki zamlı fiyatlarla karşılaşacak. Mevcut üyeler ise 4 Kasım’dan itibaren yenilenecek fatura dönemlerinde zamları görecek.

Her iki abonelik paketi de 4K UHD ve HDR desteğine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte aynı anda dört cihazda izleme, dizi/film indirme ve Dolby Atmos ses özelliği sunuyor. Reklamlı seçenek diğerinden farklı olarak yalnızca isminden de anlaşılacağı üzere içeriklerde reklamlara yer veriyor.

Disney şimdilik yalnızca aylık abonelik paketleri için fiyat artışına gidiyor. Yani yıllık üyeliklerde herhangi bir zam bulunmuyor. Senelik reklamlı paket bin 649 TL, reklamsız üyelikse 3 bin 499 TL’dendevam ediyor.