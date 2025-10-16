Dubai’de taksi şoförlerine özel dinlenme alanı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai’de park hizmetleri şirketi Parkin ile Dubai Taxi Company (DTC), şehir içi mobiliteyi geliştirmek için stratejik bir anlaşma imzaladı. Parkin, başta etkinlik alanları ve sergi merkezleri gibi yoğun bölgeler olmak üzere, taksiler için özel park alanları tahsis edecek.

Anlaşma, sadece park yerlerini değil, sürücülerin konforunu artıracak dinlenme alanlarını da kapsıyor. Park bölgeleri içinde taksi şoförleri için özel dinlenme noktaları oluşturulacak.

Elektrikli taksi filosuna geçiş

Sürdürülebilir taşımacılık hedefleri doğrultusunda, kritik noktalara hızlı elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak. Böylece elektrikli taksi filosuna geçiş hızlandırılacak.