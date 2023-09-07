Elon Musk SpaceX’in kasasından 1 milyar dolar aldı

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, Twitter'ı satın alması ile farklı bir gündem konusu olan ve o dönemden bu yana para kaybettiği de bilinen Elon Musk'ın bu satın alma döneminde uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kasasından 1 milyar dolar aldığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal'in haberine göre Musk, Twitter'ın satın alma işlemini gerçekleştirdiği 2023 Ekim döneminde, kendi sahibi olduğu SpaceX şirketinin kasasından hisselerinden bir kısmı tarafından desteklenerek 1 milyar dolarlık kredi çekti ve şirket tarafından bu onaylandı.

Hisselerini teminat gösterdi

Farklı alanlarda sektörünün lideri konumunda bulunan birçok şirketin sahibi olan Musk, bankalardan borç alabilmek için de Tesla da dahil olmak üzere şirketlerdeki hisselerini teminat gösterdiği biliniyor. Ancak bu anlaşmada kredinin banka tarafından değil direkt olarak sahibi olduğu SpaceX'in kasasından çıktığı belirtiliyor. Twitter için ödeme yapmanın Musk'ın mali durumunu daha da karmaşıklaştırdığı belirtildi.

Musk, SpaceX'in mart ayı itibariyle yüzde 42 hissesi ve oy gücünün neredeyse yüzde 79'u ile en büyük hissedarı konumunda yer alıyor. Federal İletişim Komisyonu'na yapılan bir başvuruya atıfta bulunan Wall Street Journal verdiği bilgide, SpaceX'in geçen yılın sonunda elinde 4,7 milyar dolar nakit ve menkul kıymet bulunduğunu belirtti.