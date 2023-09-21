Elon Musk Türkiye'de hizmet vermek için BTK'ya talepte bulundu
SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SpaceX'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.
Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.