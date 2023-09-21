Elon Musk Türkiye'de hizmet vermek için BTK'ya talepte bulundu

SpaceX'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.