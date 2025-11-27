Elon Musk’ın günde kaç saat çalıştığı ortaya çıktı

Eski X (Twitter) yöneticisi Chris Bakke, Elon Musk’ın çalışma tarzıyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

Sosyal medya platformunda raporlama yöneticisi olarak çalışan Bakke’ye göre Musk, sabah saatlerini Tesla’da mühendislik, üretim ve strateji toplantılarına ayırıyor; akşamüstü ise X’e geçiyor. 22.00’da planlanan bire bir görüşmeler sıklıkla 01.00'a kadar uzuyor.

02.00'da uyku molası

Chris Bakke, eski patronunun haftanın yedi günü 17 saate varan mesaiyle Tesla’dan X’e, Space X’ten diğer girişimlerine kadar aralıksız çalıştığını açıkladı.

Bakke, Musk’ın yaklaşık saat 02.00'da ofiste kısa bir uyku molası verip, birkaç saat sonra aynı tempoya farklı şirketlerle devam ettiğini, bu döngünün haftanın yedi günü boyunca sürdüğünü söyledi.

Elon Musk, daha önce yaptığı konuşmalarda uzun çalışma saatlerinin rekabet avantajı sağladığını savunmuştu. Musk, haftada 100 saat çalışmanın, 50 saate kıyasla iki kat verimli olacağı görüşünü her fırsatta dile getiriyor.