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Elon Musk'ın son planı: Twitter'dan satılık kullanıcı adı

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, gelirlerini artırmanın yollarını arıyor.

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SpaceX'in sahibi Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Musk yönetiminde pek çok değişikliğe imza atan Twitter şimdi bambaşka bir yöntem deneyecek.

Amerikan New York Times gazetesinin iddiasına göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.

Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.

Gazete, söz konusu planın bu tarihten bu yana düşünüldüğünü yazsa da Twitter tarafı iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmış değil.

Twitter kullanıcılarının verileri internete sızdırıldı

Twitter Haberleri

Twitter kullanıcılarının verileri internete sızdırıldı
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