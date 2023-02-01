Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarında üretim arttı

Albayrak Grubu tarafından 2018’de devralınarak Sukkar markasıyla şeker üretiminin devam ettiği Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında pancar üreticilerine sunulan destekler rekolteye olumlu yansıdı.

Fabrikanın, kuraklığa karşı damlama sulamanın yanında gübre, tohum, mazot ve parasal teşvikleriyle arazi ekimini artıran çiftçiler, daha fazla pancar üretimi yaparak ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağladı.

Önceden iki fabrikada 320 bin ton işlenen pancar, artan üretimle 510 bin tona çıkarak geçen yıl 77 bin 300 ton kristal şeker üretimi gerçekleştirildi. Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Karavaizoğlu, 2022 Ekim-Aralık’ta başlatılan çalışmalarla pancar alımı yaptıklarını belirtti.

Geçen yıl üretimin, beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Karavaizoğlu, “Pancar veriminde yaklaşık yüzde 20-25, şeker varlığında ise yaklaşık yüzde 1-1.2 artışımız oldu” dedi. Erzurum ve Erzincan’daki şeker fabrikalarının üretim kapasitelerinin arttığını dile getiren Karavaizoğlu, “Hem pancar hem de şeker kotamızın üzerinde üretim oldu” diye konuştu.