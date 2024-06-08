Eski İngiltere Teknoloji Bakanı'ndan Türkiye ile ülkesi arasında e-ticarette işbirliği çağrısı

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.

Fuarda soruları yanıtlayan Vaizey, İngiltere'nin, Türk dijital ekonomisinde neler olup bittiği hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Türk teknoloji şirketlerinin, yatırımcılarla ve İngiltere'deki diğer teknoloji şirketleriyle tanışmaları için bir program oluşturulması gerektiğini ifade eden Vaizey, "Birbirimize çok yakınız, uçakla üç saatlik mesafedeyiz. Birçok İngiliz, turizm için Türkiye'yi seviyor. Türk teknoloji ekonomisi ile İngiliz teknoloji ekonomisi arasındaki bağları gerçekten güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Vaizey, iki ülke arasında e-ticaret konusunda büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, İngiliz tüketicilerin e-ticareti çok sevdiğini söyledi. Aynı durumun Türk tüketiciler için de geçerli olduğunun altını çizen Vaizey, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çalışılabilecek birçok dijital beceriye sahip, yüksek vasıflı mühendis var. Birçok Türk e-ticaret şirketi İngiltere'yi ikinci destinasyon olarak görüyor. İngiltere'de büyük bir Türk topluluğu ve dijital hizmetleri kullanmaya alışkın tüketiciler var. Daha fazla Türk şirketinin ikinci pazar olarak İngiltere'ye gelip yatırım yapması ve büyük küresel işlerini inşa etmeleri gerekiyor."

Vaizey, ticaretin önündeki en büyük engelin her zaman düzenlemeler ve vergiler olduğunu anlatarak, İngiliz tüketicilerin Türk e-ticaret sitelerinden, Türk tüketicilerin ise İngiliz e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabileceği bir ortam yaratılması gerektiğini vurguladı.

Tüketicilerin hangi vergileri ödeyeceklerini bilmeleri ve ürünlerin farklı ülkelerde aynı standartlara uygun olduğunu anlamaları gerektiğini söyleyen Vaizey, "Bu nedenle hepimizin masaya oturup iki ülke arasında var olan fırsatlar hakkında konuşması gerekiyor." yorumunu yaptı.

"Türk teknoloji ekonomisi ile İngiliz teknoloji ekonomisi arasındaki bağları güçlendirmeliyiz"

Vaizey, bir İngiliz şirketinin Türkiye'ye gelmesi veya bir Türk şirketinin İngiltere'ye gitmesi açısından ortaklığın kritik olduğunu aktardı.

Her iki pazara da girmek isteyen şirketlerin, piyasayı iyi anlayan yerel oyunculara ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Vaizey, "Türkiye'den İngiltere'ye yatırım yapmaya gelen şirketlerin doğru insanları işe alma ve İngiliz tüketiciye uygun teklif sunma konusunda destek sağlayacak bir İngiliz yatırımcıyla ortaklık yapması gerekiyor. Aynı şekilde, bir İngiliz şirketinin Türkiye'ye gelmesi durumunda kesinlikle bir Türk ortakla çalışması gerekiyor. Buradaki kültür farklı, bürokrasi farklı. Gerçekten bir Türk ortağa ihtiyacınız var." dedi.

Vaizey, Türkiye ve İngiltere arasındaki teknoloji ve e-ticaret işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin öne çıktığını belirterek, "Türkiye genç bir nüfusa ve e-ticaret, oyun, Fintek alanlarında büyük bir üne sahip. Her iki ülke arasında daha fazla ortaklık kurulması gerekiyor. Türk teknoloji ekonomisi ile İngiliz teknoloji ekonomisi arasındaki bağları gerçekten güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.