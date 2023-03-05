Facebook'ta Reels videoları 90 saniye olacak

Meta son zamanlarda yeni bir marka düzenlemesine gidiyor. Bünyesinde bulunan platformlara birçok değişiklik getirdi. Şimdi ise şirket Facebook'a getirdiği yenilik ile gündemde. Facebook Reels videoları 60 saniye uzunluğunda olabiliyordu. Son getirilen değişiklik ile birlikte artık bu süre 90 saniye oldu.

Facebbok, bu sayede içerik üreticilerine ve kullanıcılarına daha uzun videolar yapma imkanı sunmayı planlıyor. Firma aynı zamanda Tiktok ve Instagram'da bulunan görsel ritim teknolojisi Grooves özelliğini de getirdi. Bu özellik kullanıcılara şarkıların ritimlerine uygun Reels hazırlama imkanı sunuyor.

Facebook Reels'lara gelen bir diğer özellik ise hazır şablonlar oldu. Hazır şablonlar özelliği sayesinde kullanıcılar hazırladığı klip şablonlarını kayıt edip paylaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar diğer insanların hazırladığı şablonları da kullanabilecekler.