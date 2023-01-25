Farklı taşıma seçeneklerini bir arada sunan "MaaS" Projesi tanıtıldı

MaaS Projesi Açılış ve İmza Töreni Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yerleşkesi Ana Salonu'nda düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törendeki konuşmasında, ulaştırma sektöründe teknoloji kullanımı denildiğinde akla ulaşım sistemlerinin geldiğine işaret ederek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşım sektörüne uyarlanmasıyla akıllı ulaşım sistemlerinin sektöre paralel olarak ilerlediğini söyledi.

Sayan, MaaS'ın, "çeşitli ulaşım türlerinin tek birleşik sistem halinde entegre edilerek ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir kavram" olarak da tanımlanabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"MaaS, insanların toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanmalarına olanak sağlıyor. Ayrıca kişisel araç sahipliğini, trafik sıkışıklığını, trafikte geçirilen süreyi, ulaşım maliyetlerini ve çevre kirliliğini azaltmayı vadediyor. MaaS hizmetleri genellikle bir mobil uygulama veya internet sitesi aracılığıyla erişilebilmesi sebebiyle de insanların ulaşım ihtiyaçlarını, tercihlerini kolaylıkla karşılayabilmesine olanak sağlıyor."

MaaS'ın farklı ulaşım sistemlerini birbirine bağladığının altını çizen Sayan, son yıllarda yolculuk paylaşımının, araba paylaşım hizmetlerinin, elektrikli oturum araçlarının MaaS kavramını daha da güçlü hale getirdiğini dile getirdi.

Yapay zeka etkiledi

Sayan, MaaS'ın ulaştırma sektörünün ilgilendiği en büyük eğilim olma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, yapay zeka gibi teknolojilerin MaaS'ın gelişmesini etkilediğini anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesiyle başlatılacak projeyi desteklediklerini belirten Sayan, proje kapsamında ileri tarihli yolculuk için alternatifler sunulması, planlama, rezervasyon, ödeme, kiralama gibi başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm yolculuk deneyiminin tek bir araçla sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Uygulamayla, rezervasyon, ödeme ve navigasyon hizmetleri de sunulacak

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT Teknoloji ile İnova konsorsiyumu bünyesinde ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gelecek süreçte uygulayacakları projeyle, gerçek zamanlı veriler kullanılarak farklı ulaşım türleri ile kullanıcılara konforlu, güvenli, verimli, esnek çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade eden Gülten, "Proje kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ulaşım politikalarının belirlenmesi ve yeni yatırımların planlanmasını sağlamayı ve sürdürülebilir bir hareketlilik çözümü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamayla, planlama, rezervasyon, ödeme ve navigasyon hizmetleri sunmayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ulaşım hizmetlerine kolayca erişim

Güncel teknolojiler kullanılarak yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen projenin vatandaşların tek bir dijital platform üzerinden uçtan uca ulaşım planlaması yapmasına imkan tanıyacağını söyleyen Gülten, "Kullanıcılar, gerçek zamanlı seyahat bilgileri edinebilecek, birden çok biletleme ve ödeme işlemi yerine tek bir ödeme kanalı kullanarak ulaşım hizmetlerine kolayca erişim sağlayacak." ifadesini kullandı.

Gülten, projenin, şehir içi ve şehirlerarası otobüs, minibüs, taksi, metro, tramvay, tren, vapur, feribot, uçak ve benzeri tüm ulaşım araçlarını kapsayacağının altını çizerek, bu hizmetlere ek olarak araç kiralama, paylaşımlı araçlar, mikro mobilite araçları ve benzeri yenilikçi ulaşım çözümlerinin de hizmet içerisinde yer alacağını anlattı.

Projenin ilk olarak pilot uygulama kapsamında Konya'da başlayacağını dile getiren Gülten, gelecekte uygulamayı ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.