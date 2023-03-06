Fenomenler gibi para kazanabilirsiniz! Dijital çağa ayak uydurarak Instagram’dan gelir elde edin

Instagram'a uzaktan bakıldığında bu platform para kazanmanın kolay bir yolu gibi görünse de aslında öyle değil. Instagram’dan gelir elde edebilmek için hem sabır hem düzenli bir uğraş gerekiyor. Tabii işin ayrıntılarını ve kurallarını bilmek de çok önemli. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan bu sosyal medya platformunda birçok farklı para kazanma yöntemi var. Bu nedenle Instagram üzerinden para kazanmak istiyorsanız ilk olarak hangi yöntemi uygulayabileceğinize karar vermelisiniz.

Ürün Satışı Yapabilirsiniz

Ürettiğiniz ürünleri, tanıtım görseli veya videosu hazırlayarak sayfanızda paylaşabilir ve ürünlerin satışını yapabilirsiniz. Eğer hatırı sayılır bir takipçi sayınız varsa ve hedef kitlenizle sektörünüz uyuşuyorsa satış yapmak daha da kolay olacaktır.

Satış Ortaklığında Bulunabilirsiniz

Instagram üzerinden farklı firmaların ürün pazarlamasını yaparak gelir elde edebilirsiniz. Bunun için anlaşmış olduğunuz marka ve ürünlerinin satış linklerini gönderilerinizde(story, post, reels) paylaşarak kitlenizi satın almaya teşvik edebilirsiniz. Böylece sizin aracılığınızla satılan her ürün için markadan komisyon alabilirsiniz.

Bir Markanın Yüzü Olabilirsiniz

Anlaştığınız bir markanın temsilciliğini üstlenebilirsiniz. Tabii bunun için hesabınızın profili, ilgili markanın kurumsal kimliğine ve ürünlerine uygun olmalı. Çünkü satış ortaklığından farklı olarak burada daha çok markayı ele almanız gerekiyor.

Alanınızla İlgili Hizmetler Sunabilirsiniz

Instagram; sadece ürün satış ve pazarlaması yaparak değil, hizmet sunarak da gelir elde etmeye imkân tanıyor. Örneğin öğrenci koçluğu yapıyorsanız Instagram yoluyla daha geniş kitlelere ulaşabilir, ücretli seminerler düzenleyebilirsiniz.

Peki, Fenomenler Story Paylaşımlarından Ne Kadar Kazanıyor?

Story paylaşımı fenomenler arasında bir hayli yaygın çünkü bu gönderilerde link paylaşarak para kazanıyorlar. Hâl böyle olunca fenomenlerin storyler sayesinde ne kadar kazandıkları da çok merak ediliyor. Tabii bu kazancı net olarak bilmek pek mümkün değil. Çünkü kazanç; fenomenin takipçi sayısından popülerlik düzeyine, anlaştığı markadan hedef kitlesine kadar pek çok unsura göre değişiklik gösteriyor. Ancak ortalama bir fiyat vermek gerekirse 1M takipçiye sahip olan bir fenomen, link paylaşımlı storyler için aylık 30 ila 50 bin aralığında gelir elde edebiliyor.