Genç kadınlar siber güvenlik alanında uzmanlaşmaya hazır

Microsoft Türkiye ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından geliştirilen “Secure the Future” projesi, siber güvenlik alanında kadın temsiline katkı sağlamayı hedefleyerek başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencisi ve yeni mezun 109 kadın, üç ay süren yoğun bir eğitim programının ardından mezun oldu.

90 saatlik çevrim içi eğitim

Katılımcılara toplam 90 saatlik çevrim içi eğitim sunuldu. Program; bilgi güvenliği, siber güvenlik ve teknik yetkinliklerin yanı sıra sosyal becerileri de kapsadı. İlk aşamada “Microsoft Altyapı Temelleri” başlığında 30 saatlik eğitim alan katılımcılar, ardından ilgi alanlarına göre dört farklı uzmanlık modülünde 40’ar saatlik teknik eğitim gördü. Bunlar; Olay Müdahale Siber Güvenlik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Erişim Güvenliği ile SOC ve Tehdit İstihbaratı başlıklarından oluştu. Sürecin son aşamasında ise Wtech tarafından 20 saatlik sosyal beceri ve liderlik eğitimi verildi.

Eğitimi tamamlayan kadınlar sertifikalarını Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenen mezuniyet töreninde aldı. Törene Microsoft ve Wtech yöneticilerinin yanı sıra projeye destek veren Adeo, Cyberwise, KoçSistem ve Soitron temsilcileri katıldı.

Microsoft EMEA Bulut ve Yapay Zekâ Çözüm Direktörü Çiğdem Kayalı, siber güvenlikte artan tehditlere dikkat çekerek güçlü ve çeşitli ekiplerin önemini vurguladı. Wtech Kurucu Başkanı Zehra Öney ise projenin yalnızca bir eğitim programı değil, Türkiye’nin dijital güvenliğine ve kadın istihdamına yapılan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.