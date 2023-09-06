'Gençlere vergisiz telefon' vaadinde hükümetten yeni açıklama: Detaylar yakında duyurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin bilgi verdi.

Kacır, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak" ifadesini kullandı.

'Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var'

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

Rusya'ya ilişkiler artacak

Kacır, Erdoğan'ın Rusya temasları kapsamında bu ülkeyle sanayi ve teknoloji alanında bir işbirliği olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı.

Kacır şunları ifade etti: "Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de pek çok ülkede olduğu gibi onları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz."

Kacır, savunma sanayi alanında da bazı görüşmeler yapıldığına işaret ederek, halihazırda hava savunma sistemlerinin Rusya'dan temin edildiğini söyledi.