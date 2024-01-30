Gençlere yazılımın kapıları açılacak

Ankara Kalkınma Ajansı, başkent ve geçen yıl ki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 15-34 yaşındaki gençlere yönelik “İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek (GENÇİS) Programı”nı uygulamaya aldı. Programa başvurular “ankaraka.org. tr” internet adresinden devam ediyor.

Üniversitelerin sayısal bölümlerinden lisans mezunu olan ve başvuru tarihinden önceki son 2 yıl içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olarak herhangi bir yerde 6 aydan fazla istihdam edilmemiş gençler bu programa katılabiliyor. Programa katılan gençler, algoritmalar, ön ve arka yüz geliştiriciliği, yazılım geliştirme metotları, versiyon kontrol sistemleri gibi yazılım alanında ihtiyaç duyulan konularda 6 ay eğitim alacak.

Katılımcılar, teorik eğitimin ardından yazılım geliştiren bir firmada staj yapabilecek. Eğitim süreçlerini tamamlayan 200 gencin, bölgenin ihtiyacına göre özellikle yazılım, savunma sanayisi, havacılık ve tıbbi cihazlar gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanıyor.

“Amaç gençleri nitelikli sektörlere yönlendirmek”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, programa şu ana kadar 100’den fazla başvuru yapıldığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doğrukök, Ajansın sorumlu olduğu bölgenin ve depremden zarar gören yerlerin potansiyelini tespit ederek, yenilikçi ve etkili mekanizmalarla kalkınmayı desteklediklerini bildirdi. Doğrukök, genç istihdamının, bölgenin kalkınmasında en önemli araçlardan olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığımız istihdam ihtiyaç analizi çalışmasıyla gördük ki istihdamda en çok talep edilen alan yazılım sektörü.

Bu nedenle GENÇİS Programı’nı bölgemize kazandırdık.” dedi. Gençleri daha verimli ve nitelikli sektörlere yönlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Doğrukök, insana yaraşır iş olanaklarıyla iş gücü piyasasına aktif katılımı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Analitik düşünmenin önemine değinen Doğrukök, “Tam bağımsız Türkiye için geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış, bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üretebilen gençlerimize ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.