General Mobile 5G ile yurt dışında büyüyecek

Birol BOZKURT

2023 yılını 400 bin adet satış rakamı ile tamamlayan yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, 2023 yılında ürün ekosistemine beş farklı akıllı telefon modelini dahil etmenin yanı sıra giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev ürünlerini de ekleyerek ürün çeşitliliğini artırdı. Akıllı telefonu merkeze koyarak geliştirdiği ürün ekosisteminde kablosuz kulaklıklar, akıllı çocuk saati, hava temizleyici, air fryer ve akıllı priz bulunuyor.

General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu olan Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner ile şirketin 2024 hedeflerini ve sektörün genel durumunu konuştuk. 2017'de 60 milyon dolarlık yatırım ile Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük üretim tesisini kurarak bu alanda önemli bir adım attıklarını söyleyen ve üretimi tamamen Türkiye'ye taşıdıklarını ifade eden İlkay Cihaner, “Bu stratejik hamle hem yerel ekonomiye katkıda bulundu hem de General Mobile'ın uluslararası pazarda rekabet gücünü artırdı” dedi.

2023 yılında global pazarda geçen yıla göre yüzde 8, son 10 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 20 daralma meydana geldiğini söyleyen Cihaner, “İç pazarda ise geçtiğimiz yıllara göre artan fiyatlarla beraber talebin öne çekilmesi söz konusuydu fakat 2023 yılında tüketicilerin alımlarını ertelemeye başladığını ve tüketim davranışlarını değiştirdiği gözlemlendi.

Aynı zamanda ülkemizde akıllı telefon pazarında yenilenmiş ürün satışlarında da artış yaşandı. General Mobile, 2023 yılını 400.000 adetlik satış rakamıyla başarılı bir şekilde tamamladı” diye konuştu.

“2024’te 1 milyar TL ciro hedefliyoruz”

2024 yılı için 1 milyar TL'lik ciro ve 450 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyleyen, Cihaner, “General Mobile'ın yalnızca yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası alanda da güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Yurt dışında hedeflediği satışlarla, şirketin küresel pazarda etkisini artırma ve 5G teknolojisiyle dünya çapında lider bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediği görülüyor. Hindistan’daki başarısını Kuzey Amerika ve Avrupa’da sürdürmeyi planlayan General Mobile, 5G penetrasyonu yüksek pazarlara giriş yapmayı ve yurt dışındaki faaliyetlerinden 450 milyon dolarlık ciro elde etmeyi hedefliyor.

General Mobile, bu yıl içinde kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ve teknoloji deneyimini zenginleştirecek yeni akıllı telefon modellerini tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor. Bu gelişmelerle birlikte, şirket, nesnelerin interneti (IoT) alanında da büyümesini sürdürecek ve akıllı cihaz serisini genişleterek kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmaya devam edecek.

Aynı zamanda Wi-Fi 7'nin Ar-Ge çalışmalarına başlayarak, yatırımlarını bu alanda yapmaya planlıyor. Tüm bu ilerlemelerle birlikte, General Mobile, 2024 yılında büyüme çizgisini sürdürmeyi hedeflerken, kullanıcılarına kaliteli ve ulaşılabilir ürünleri sunma misyonunu başarıyla devam ettirecek” dedi.

“Foxconn iş birliği önemli bir katkı sundu”

General Mobile’ın 2021 yılında 5G geniş bant ve sabit geniş bant alanında Foxconn ile gerçekleştirdiği iş birliği, önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

General Mobile olarak yapılan iş birliği sayesinde geniş bant çözümlerini tüm dünyaya yüksek hızlı veri iletim teknolojisiyle sunduklarına dikkat çeken Cihaner, “Foxconn iş ortaklığı ile geniş bant ekiplerinde görev alan sekiz ülkedeki 200 bin üretim operatörü ve 40 bin mühendisin gücünden yararlanılan yapıya ek olarak General Mobile Türkiye teknoloji tesisinde yer alan ve alanında en deneyimli mühendis kadrosunun da dahil olduğu bu organizasyonla 5G projelerini geliştirmeye devam ediyor.

Ayrıca, sürdürülebilir üretim ve çevreci teknolojiler konusundaki ortak çabalar, her iki şirketin de sosyal sorumluluk ve çevre dostu üretim standartlarını yükseltmesine yardımcı oluyor. General Mobile Hindistan pazarında büyük bir başarıya imza atarak, Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri ile anlaşmayı hayata geçirdi. Yıllık 9 milyon adet ile Hindistan’da yüzde 25 pazar payına ulaşacak bu anlaşma ile birlikte ayda 750 bin adet General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway ürünü satışı gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.