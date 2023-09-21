Gıda israfına “dur” diyen yeni cobot: Bakisto

Fırın tepsisinin yüklenmesi, tepsinin fırına yerleştirilmesi, fırından çıkarılması ve vitrinlerin stoklanması gibi önemli iş adımlarını gerçekleştiren Bakisto, yapay zekası sayesinde gıda israfıyla mücadelede de kilit rol üstleniyor. Gün içinde ne kadar ekmek, kruvasan ve hamur işinin talep göreceğini hesaplayan cobot, ardından unlu mamulleri hazırlayıp doğru zamanda fırından çıkarıyor.

Kalifiye işçi sıkıntısının giderek yükselmesinin imalat sektörü dışında da robotlara olan ilgiyi artırdığını vurgulayan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Robotlar bugüne kadar iş adımlarını manuel olarak gerçekleştirme geleneğinin olduğu perakende veya ticaret gibi sektörlerde gözle görülür bir rahatlama sağladı. Geliştirdiğimiz Bakisto da bu anlam da fırıncılık ortamına dahil edilmesiyle birlikte daha cazip çalışma saatleri de dahil olmak üzere çalışanlara birçok açıdan fayda sağlayacak.

Uygun şekilde programlandığı takdirde sabahın erken saatlerinde kendi başına pişirmeye başlayarak çalışanların daha uzun süre uyumasına olanak tanıyıp onların gün içindeki verim ve motivasyonunu da yükseltecek” dedi. Geliştirilen cobotun verimlilik dışında gıda israfıyla mücadelede de işletmelere yardımcı olduğuna dikkat çeken Yiğit, “Birbirine bağlı üç sistemden oluşan Bakisto, yapay zeka sayesinde geçmiş verilere ve mevcut stoklara dayanarak, unlu mamuller için günlük miktar gereksinimlerini ve talebi karşılamak için en yoğun pişirme işleminin ne zaman yapılması gerektiğini tahmin ediyor” diye konuştu.