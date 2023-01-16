Global PC pazarı düşüşe geçti

Kemalettin BULAMACI

International Data Corporation (IDC) isimli pazar araştırma şirketinin raporuna göre pandemi sürecinde rekorlar kıran dünya PC pazarı, yılın son çeyreğinde beklentilerin gerisinde kaldı. Dördüncü çeyrekte PC satışları yüzde 28,1 düşüşle 67,2 milyon adede geriledi. Yıl geneline bakıldığında ise pandemi sürecindeki rekor seviyelerden uzaklaşılmış olsa da son çeyrekteki düşüşün yanında, düşüş yüzde 16.5 ile sınırlı kalıyor. Yıl boyunca satılan PC adedi 292,3 milyon adet olarak gerçekleşti. 2021 yılında bu rakam 350 milyonun biraz üzerindeydi.

İlk beş PC üreticisinin sıralaması değişmezken, 2022 yılında satışlarını artırmayı başarabilen tek üretici Apple olarak gözüküyor. Apple’ın satış adetleri 27.9 milyondan 28.6 milyona yükselirken küresel PC pazarındaki payı da yüzde 10’a yaklaştı.

Özellikle kurumsal satışlar ile ön plana çıkan HP, en büyük kaybı yaşayan şirket. HP’nin satışları 74 milyondan yüzde 25.3 düşüşle 55.3 milyon adede gerilemiş durumda. Yine kurumsal satışlarla ön planda olan ancak kişisel ihtiyaçlara yönelik ürün gamları ile de dikkat çeken Lenovo ve Dell Technologies’in satışlarındaki gerileme ise yüzde 16.9 ve yüzde 16.1.

Dünyanın en büyük bilgisiyar işlemcisi üreticisi Intel’in yaşadığı sıkıntılar, PC üreticilerinin satışlarına doğrudan yansımış görünüyor. Apple, kendi işlemcisi ile ürettiği MacBook ürünleri ile diğer üreticilerden pozitif ayrışmış ve satışlarını artırmış. Pazarda dikkat çeken diğer bir gelişme de kurumsal satışlar zayıflarken, kişisel ürün gamı olan satıcıların kayıplarının nispeten düşük kalması.

Fiyatlar düşecek

IDC'nin Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicileri araştırma müdürü Jitesh Ubrani, yılın son aylarında, satış kanallarındaki aşırı stok miktarının, talebi canlandırma çabası ile ortalama PC satış fiyatlarında bir baskı oluşturduğunun ve ortalama satış fiyatlarını aşağıya çektiğinin altını çizerken "Bu çabalara rağmen, envanter yönetimi önümüzdeki çeyreklerde önemli bir sorun olmaya devam edecek ve ortalama satış fiyatları düşmeye devam edecek" dedi.

PC bileşenlerine olan talebe bağlı olarak, üreticilerin 2023’e temkinli yaklaştığını gösteriyor. Ancak 2023 yılı sonunda başlayacak bir büyümenin 2024’te tüm pazarı olumlu etkileyeceğini gösteriyor. Burada en büyük etki ise Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminden desteğini çekecek olması. Yine tüketicilerin kişisel kullanım amacıyla alacağı ürünler de pazarda joker etkisi yaratmaya devam edecek.

IDC'nin Dünya Çapında Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicileri grup başkan yardımcısı Ryan Reith, çeyrek bazında düşüş trendinin PC pazarında kasvetli bir hava yarattığını doğrularken "2021, PC sevkiyatları için tarihi seviyelere yakın bir yıldı. 2022 ile 2021 yılını kıyaslamak yanlış çıkarımlara sebep olabilir. Pazarın 2024'te toparlanma potansiyeline sahip olduğuna kesinlikle inanıyoruz ve 2023'ün geri kalanında da fırsat cepleri görüyoruz" dedi.