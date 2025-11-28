Google, Microsoft'a karşı AB şikayetini geri çekti

Google, Microsoft'un bulut bilişim uygulamalarına ilişkin AB'de yürüttüğü rekabet şikayetini geri çekti. Şirketin bu adımı, Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta Microsoft'un bulut hizmetlerindeki pazar gücünü sınırlamaya yönelik yeni bir soruşturma başlatmasının ardından geldi.

Google, geçen yıl yaptığı başvuruda Microsoft'un rekabete aykırı yöntemlerle müşterileri Azure platformuna yönlendirdiğini iddia etmişti.

Google Cloud Avrupa Kıdemli Direktörü Gorga Abeltino, blog yazısında "Bugün, Komisyon'un bulut sektöründeki sorunlu uygulamaları ayrı bir süreç altında değerlendireceğini duyurması ışığında bu şikayeti geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abeltino ayrıca, Google'ın AB, İngiltere ve diğer bölgelerde politika yapıcılarla ve müşterilerle işbirliği içinde çalışmayı sürdürerek "bulut pazarında seçenek ve açıklığı savunmayı" hedeflediğini vurguladı.

Pazarda Amazon Web Services liderliğini koruyor

Pazar paylarına bakıldığında Amazon Web Services yaklaşık yüzde 30 ile liderliğini korurken, Microsoft yüzde 20, Google ise yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. Avrupa Komisyonu, Microsoft Azure ve Amazon Web Services'in pazar gücünü pekiştiren özellikler taşıyıp taşımadığını inceliyor.

Soruşturmanın bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Sonuçlara göre Azure ve AWS'nin, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "kapı bekçisi (gatekeeper)" olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Bu statü, şirketlere rekabeti artırıcı ek yükümlülükler ve sınırlamalar getirilmesini sağlayacak.