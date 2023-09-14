Google’a çeyrek asrın en büyük ‘antitröst’ davası

ABD Adalet Bakanlığı’nın tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google'a açtığı, son 25 yılın en büyük 'antitröst' davasının duruşması başladı.

Bakanlık avukatı Kenneth Dintzer, açılış konuşmasında, söz konusu davanın internetin geleceği ve Google'ın arama motorunun anlamlı bir rekabetle karşılaşıp karşılaşmayacağıyla ilgili olduğunu belirtti. Google'ın, web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için yılda milyarlarca dolar harcayarak, tekelini koruduğunu iddia eden Dintzer, "Google bu ayrıcalıklı pozisyonlar için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödüyor” ifadesini kullandı: “Google işlediği arama sayısı kadar veri topladı.

Bu verileri, gelecekteki aramaları iyileştirmek ve rakipleri karşısında daha büyük bir avantaj sağlamak için kullanabilir.” Google'ın avukatlarından John Schmidtlein ise Google'ın "en iyisi" olması nedeniyle şirketlerin tarayıcıları ve akıllı telefonları için varsayılan arama motoru olarak seçtiğini, bu durumun rekabet eksikliğinden kaynaklanmadığını söyledi: “Günümüzde kullanıcılar, her zamankinden daha fazla arama seçeneğine ve çevrimiçi bilgiye erişme yollarına sahipler.

Tüketiciler, Google'ı zorunda oldukları için değil, kendilerine değer kattığı için kullandı." Google'ın pazar gücünü rakiplerini yasadışı olarak engellemek için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Schmidtlein, kullanıcıların seçenekleri olduğunu ve geçiş yapmanın kolay olduğunu kaydetti. Dava kapsamında federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, 10 hafta boyunca Google'ın, "arama motorunu çok sayıda cihazda varsayılan seçenek olarak kilitleyerek," pazarı kendi lehine çevirdiğini kanıtlamaya çalışacak.

Davaya bakan Washington Bölge Yargıcı Amit Mehta'nın gelecek yılın başına kadar herhangi bir hüküm vermesi beklenmiyor. İfade vermesi öngörülenler arasında Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai de bulunuyor. Söz konusu davanın, ABD'de 1998'de Microsoft'a açılan davanın ardından son çeyrek yüzyılın en büyük 'antitröst' davası olduğu kaydediliyor.