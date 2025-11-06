Google'dan Almanya'da rekor yatırım planı!

Amerikan teknoloji devi Google, Almanya tarihindeki en büyük yatırım projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, şirket 11 Kasım'da Berlin'de Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek yatırım planının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.

Yeni yatırım çevreci projeleri kapsayacak

Google'ın Almanya'daki yeni yatırımı; altyapı ve veri merkezlerinin inşası, yenilenebilir enerji kullanımı ve atık ısıdan enerji üretimi gibi çevreci projeleri kapsayacak. Ayrıca şirket, Münih, Frankfurt ve Berlin'deki mevcut tesislerini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Söz konusu yatırımın, yalnızca ekonomik değil, politik açıdan da büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Federal hükümetin, bu adımı Almanya'nın küresel iş merkezi olarak güven tazelediği bir gelişme olarak değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle işsizlik oranlarının yükseldiği, otomotiv, çelik ve kimya gibi temel sektörlerin baskı altında olduğu bir dönemde bu yatırımın olumlu bir sinyal olarak görülmesi öngörülüyor.