Hackerların hedefi olmayın!

Esin ÇETİNEL

Son yıllarda artan siber saldırılar nedeniyle sadece firmalar değil artık bireylerde çok büyük maddi zararlar görmeye başladı. Özellikle pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modelleriyle riskler katlanarak arttı.

Bugüne kadar firmaların güçlü korumaları altında çalışan geniş bir kesim artık kendi zayıf güvenlik duvarları olan kişisel bilgisayarları ve cep telefonları nedeniyle siber saldırıların adeta hedef tahtası haline geldi. Özellikle fidye yazılımları, kötü amaçlı yazılımlar, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırılarda son yıllarda büyük ölçüde artışlar yaşanmaya başladı.

İlk aşamada firmaları siber saldırılara karşı koruma amacıyla siber risk sigortaları çıkartan sigorta şirketleri ise son yıllarda bireylere yönelik saldırılardaki artış nedeniyle bu kez bireysel siber risk sigortalarını ürün raflarına koymaya başladı. Bu ürün sayesinde artık cep telefonları ve kişisel bilgisayarlarınız hatta ATM’lerden yaptığınız işlemler güvence altına alındı.

Geniş kapsamlı koruma var

Örneğin Anadolu Sigorta’nın Bireysel Siber Güvenlik Sigortası, cep telefonlarından bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede elektronik cihazları kapsayarak, sigortalıları siber risklere karşı güvence altına alıyor.

Ürünün, sadece finansal bir güvence değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir koruma programı içerdiğini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, ürünün içeriğine ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Bunun içinde, hukuki danışma hizmeti, online saygınlığa zarar verilmesi durumunda uzman danışmanlık, online alışveriş anlaşmazlıklarında hukuki süreçle ilgili destek, ödeme araçlarının çalınması veya hileli kullanımı durumunda uzman danışmanlık gibi avantajlar var. Ek olarak, sigortalılarımıza özel bir takip sistemi sunuyoruz. Bu sayede olası bir güvenlik ihlali durumunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirebiliyoruz.

Bunlara ek olarak, sigortalılarımıza hukuki danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Ayrıca, online saygınlığa zarar verilmesi, online alışveriş anlaşmazlıkları ve ödeme araçlarının çalınması veya hileli kullanımı gibi durumlarda sigortalılarımıza uzman danışmanlık ve hukuki süreç desteği de sağlıyoruz.” Matkap’ın verdiği bilgiye göre, tüm bu hizmetler sigortalılara ek bir güvence ve destek olarak yıllık limit dâhilinde sağlanıyor.

Koruma paketi hediye

Quick Sigorta ise bireylerin siber risklerini güvence altına alan QKimlik koruma sigortasını hayata geçirdi. Bu ürünü ile hem kimlik bilgileri ve finansal kuruluşların dijital platformlarında kullanılan sanal şifreler hem de can güvenliğinin koruma altına alındığını söyleyen Quick Sigorta Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Müge Raziye Büyükkarakaş, “Bunun içinde ATM işlemleri sonrası kapkaç nedeniyle yaşanacak maddi kayıplar da var, kimlik hırsızlığı gerçekleşmeden önce önlem almanızı sağlayan online devriye adını verdiğimiz risk gördüğünde uyarı veren sistemimiz de var” dedi. Quick Sigorta, aynı zamanda QKimlik yaptıran herkese Bitdefender Total Security Paketi’ni de hediye ediyor.

Sigortalı, satın alma işleminin ardından poliçe kapsamında verilen kodlarla onlinedevriye.com’da hesabını aktive ediyor ve internette taranmasını istediği bilgilerini girip güvenlik çemberini yükseltiyor. Ayrıca özel kimlik sahtekârlığı uzmanı sorunun giderilebilmesi için danışmanlık veriyor, özel aksiyon planları hazırlıyor. Tüm bunların dışında kimlik hırsızlığı ve korunma yöntemleri hakkında sürekli bilgi alınabilecek kimlik destek hattı da bulunuyor.

Şifre çalınmasına 10 bin TL teminat

Bu ürünle çok sayıda riskin güvence altına aldığını söyleyen Büyükkarakaş, ürün sayesinde sağlanan teminatlar hakkında ise şu bilgiyi veriyor; “Kimlik hırsızlığında hukuki harcamalar, gelir kaybı, seyahat masrafları ve iletişim masrafları için 25 bin TL, kişisel şifrenin çalınması durumunda 10 bin TL, kimlik yenilemede 2 bin 500 TL, ATM hırsızlığında ise 5 bin TL teminat sunuyoruz. Ayrıca sigortalı dilerse isteğe bağlı ferdi kazayı da teminatlara ekletebiliyor, bunun teminat bedeli de 100 bin TL. Bireyler QKimlik’i ferdi kaza dâhil 2.000 TL, ferdi kaza teminatı hariç 1.750 TL’den satın alabiliyor.”

Ücretsiz eğitim veriyor

Son yıllarda fidye yazılımları, kötü amaçlı yazılımlar, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırılarda önemli artışlar yaşandığını ifade eden Timus Siber Güvenlik Ülke Müdürü Artuğ Tikiç, kurum olarak ücretsiz siber güvenlik eğitimi verdiklerini belirtip, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Bu kapsamda siber güvenlik farkındalığı oluşturmak adına Timus Siber Güvenlik olarak, herkesicinsiberguvenlik.net web sitemiz üzerinden iş kolu fark etmeksizin tüm çalışanlar, yöneticiler, işletme sahipleri, öğrenciler ve hayatında internet bulunan herkese ücretsiz siber güvenlik eğitim desteği veriyoruz. Eğitimi tamamlayarak sınava girip 70 puan ve üzerinde alan kişilere sürecin sonunda bilgilerini tescilledikleri sertifikalarını gönderiyoruz."

Hangi önlemleri almalıyız?

Timus Siber Güvenlik Ülke Müdürü Artuğ Tikiç, siber saldırılara karşı bireylerin alması gereken önlemleri şöyle sıralıyor;

-Özellikle güçlü parolaların kullanılması ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin şekilde uygulanması,

-Tüm yazılımların ve sistemlerin güncel olması,

-Farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamak ve şifreleri daha komplike olacak şekilde düzenlemek,

-Verilerin düzenli olarak yedeklenmesi,

-Kimlik ve kart bilgilerinin sitenin güvenilirliğinden emin olunmadan paylaşılmaması,

-Kamuya açık yerlerde örneğin kafelerde Wi-fi ağları üzerinden kullanıcıları hedef alan şeytan/şeytani ikiz saldırısı, veri hırsızlığı ve zararlı yazılımlar büyük tehdit yaratıyor. Bu saldırılara karşı son kullanıcıların VPN ve güncel antivirüs yazılımı kullanmaları gerekiyor.

Yıllık primi 450 TL

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası'nın yıllık brüt prim tutarının 450 TL olduğunu açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, ürüne ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Öncelikle, Kişisel Şifre Çalınması Teminatı ile banka veya finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları kullanılarak çalınan kişisel şifrelerin sebep olduğu ekonomik kayıplar, talep başına ve poliçe süresince toplam 3.000 TL limit dâhilinde tazmin ediliyor.

Ayrıca, sigortalının online itibarına zarar verecek durumlarda, anlaşmazlığı gidermek için bir uzman danışmanlık gerekiyorsa yılda 900 TL, oluşacak hukuki süreç ile ilgili sigortalının menfaatlerini yargı önünde savunulması için yıllık 6.000 TL limit dahilinde teminat sağlıyoruz.

Online Alışveriş Anlaşmazlıkları teminatıyla, Türkiye’deki online ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde oluşan anlaşmazlıklarda yılda 900 TL limit dahilinde uzman danışmanlık ve hukuki süreç desteği sağlıyoruz. Yine ödeme araçlarının çalınması veya hileli kullanımı durumunda yılda 900 TL uzman danışmanlık ve hukuki süreç desteği sunuyoruz.”