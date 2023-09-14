Huawei ve Xiaomi, küresel patent lisanslama anlaşması imzaladı

Şirketlerin yaptıkları ortak açıklamaya göre, anlaşma, aralarında 5G'nin de olduğu çok sayıda iletişim teknolojisinde çapraz patent lisanslamaya olanak sağlayacak.

Huawei'in Fikri Mülkiyet Başkanı Alan Fan, anlaşmaya ilişkin "Bu lisans anlaşması, Huawei'in iletişim standartlarına katkısının endüstri nezdinde kabul gördüğünü bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Xiaomi'nin Kurumsal İş Geliştirme ve Fikri Mülkiyet Stratejisi Genel Müdürü Şü Ran da "Huawei ile patent lisanslama anlaşmasına vardığımız için mutluyuz. Bu, her iki tarafın birbirlerinin fikri mülkiyet haklarını kabul ettiğini ve saygı duyduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada mobil iletişim standartlarına dair en fazla patente sahip Huawei ile Xiaomi arasında 4G standardının gelişimi, akıllı telefon kameraları ve telefon ekran kilidi özelliğiyle bağlantılı patent ihlali davaları bulunuyor.