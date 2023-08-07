Huawei yasağının bedeli 400 milyon euroyu aşabilir

Eğer bu yasak, kısa süre içerisinde uygulamaya konulursa, Deutsche Bahn’ın halen yürütmekte olduğu dijital dönüşüm projelerinin beş altı yıl uzayabileceği ve maliyetinin yükselebileceği belirtiliyor.

Deutsche Bahn, 2022 yılı sonunda dijital dönüşüm projesi çerçevesinde Deutsche Telekom’un alt şirketi ile Huawei ekipmanlarının kullanılacağı IP Ağı projesi için 64 milyon euroluk bir sözleşme imzalamıştı.

Almanya’da Çinli şirketler ZTE ve Huawei’nin yasaklanması durumunda yatırım harcamaları artacak olan diğer şirketler de telekom operatörleri Deutsche Telekom ve Vodafone. Vodafone, daha önce 200 milyon euroya mal olacak şekilde Huawei’i çekirdek şebekesindeki kullanımlardan çıkarmıştı.

Ancak hem Deutsche Telekom hem de Vodafone, erişim şebekelerinde Huawei ekipmanı kullanıyor. Deustche Telekom CEO’su mayıs ayı başında, Almanya’da bir Huawei yasağı olmasını beklemediğini açıklamıştı.