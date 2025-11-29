Humanoid robot uyarısı

Son yıllarda teknoloji dünyasında “yapay zekâ balonu” yoğun biçimde tartışılırken, benzer bir riskin humanoid robotlar için de oluştuğu ifade ediliyor. Çok sayıda şirket, insan benzeri robotlar geliştirmek için ciddi yatırımlar yapıyor; ancak ticari ölçekte yaygın kullanım hâlâ uzak bir hedef.

Teknolojik engeller aşılamadı

Humanoid robotların fabrikalarda ya da evlerde kullanılabilmesi için son derece karmaşık sorunların çözülmesi gerekiyor. Özellikle hassas el becerileri, tüm vücut kontrolü ve insanların yanında güvenle çalışabilecek sistemlerin geliştirilmesi mühendisler için büyük zorluk yaratıyor. Bu nedenle seri üretim henüz gerçekleşmiş değil.

150’den fazla şirket yarışıyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, sektörde “yerli bir balon” oluşabileceği yönünde uyarıda bulundu. Li’ye göre, büyüme hızı ile balon riski arasındaki denge humanoid robot sektöründe giderek daha hassas hale geliyor.

Yalnızca Çin’de 150’den fazla şirket humanoid robot geliştirme yarışında yer alıyor. Yetkililer, birbirine çok benzeyen modellerin piyasayı doldurmasının, hem Ar-Ge verimliliğini azaltabileceği hem de yatırımların karşılığını bulamaması riskini artıracağı görüşünde.