İnsan odaklı verimlilik öne çıkıyor

2024 yılı iş dünyasında insan ve makine iş birliğinin ön plana çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Mercer'ın "2024 Küresel Yetenek Trendleri" raporu, iş gücünün geleceğine dair kritik bulguları ve stratejileri ortaya koyuyor. Pandemi sonrası dönemde şekillenen yeni çalışma modelleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odakları iş dünyasının ana gündem maddeleri haline gelmiş durumda.

12 bin 200'den fazla C-suite yöneticisi, İK lideri ve çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırma organizasyonların insan odaklı verimlilik, güven ve eşitlik, kurumsal bağışıklık sistemi güçlendirme ve dijital öncelikli bir kültür oluşturma gibi temel alanlarda nasıl ilerleme kaydedebileceğini detaylandırıyor.

İnsan odaklı verimlilik: Yeni çalışma modellerine geçiş

2024'ün öne çıkan trendlerinden biri, insan odaklı verimliliğin öneminin artması. Yapay zeka (AI) ve otomasyon teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonu, çalışanların yeteneklerini geliştirme ve yeniden şekillendirme ihtiyacını gündeme getiriyor. Rapora göre, şirketlerin yüzde 43'ü ekonomik durgunluk dönemlerinde AI yatırımlarını iki katına çıkarmayı, yüzde 40'ı ise çalışanlarının yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.

Güven ve eşitlik: Şeffaflık ve adil ücret

Güven ve eşitlik, organizasyonlar için kritik öneme sahip iki faktör olarak öne çıkıyor. Çalışanların yüzde 69'u işverenlerinin toplum için doğru şeyi yapacağına inanıyor. Bu oran pandemi döneminde yüzde 78 idi. Çalışanların şirketlerine olan güvenindeki bu düşüş, adil ücret, şeffaflık ve kapsayıcı bir kültür oluşturma gerekliliğini vurguluyor.

Kurumsal bağışıklık sistemini güçlendirme

Kurumsal bağışıklık sistemi, şirketlerin dış tehditlere karşı direncini ifade ediyor. Rapor, şirketlerin yüzde 56'sının AI'ı iş yaratıcı olarak gördüğünü ve AI'nın iş modellerinde temel değişikliklere neden olacağını belirtiyor. Bu durum, organizasyonların risk yönetimi ve çalışanlarının beceri setlerini geliştirme konusunda proaktif olmalarını gerektiriyor.

Dijital öncelikli bir kültür

Dijital dönüşüm, tüm sektörlerde kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi. Rapor, organizasyonların yüzde 54'ünün 2030 yılına kadar AI'ı büyük ölçekte benimsemeden hayatta kalamayacağını öngörüyor. Bu durum, iş yerinde dijital öncelikli bir kültür oluşturmanın ve çalışanların dijital yeteneklerini sürekli olarak geliştirmenin önemini ortaya koyuyor.

Yetenek yönetiminde bölgesel farklılıklar var

“Küresel Yetenek Trendleri Raporu” farklı coğrafyalardaki organizasyonların benzersiz zorlukları ve öncelikleri üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Bu çeşitlilik, iş dünyasının bölgesel ihtiyaçlara ve kültürel dinamiklere nasıl uyum sağlaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kuzey Amerika: Dijital dönüşüm ve esnek çalışma modelleri

Kuzey Amerika'daki şirketler, özellikle teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Bölgedeki organizasyonlar, esnek çalışma modellerini benimseyerek ve dijital yetenekleri güçlendirerek çalışan deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Pandemi sonrası esneklik talebi, bölgedeki işverenlerin adaptasyon süreçlerini hızlandırıyor.

Avrupa: Sürdürülebilirlik ve çalışan refahı

Avrupa'daki firmalar sürdürülebilirlik ve çalışan refahına büyük önem veriyor. Yeşil enerji, çevresel etki azaltımı ve sürdürülebilir iş uygulamaları bölgesel stratejilerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca çalışan refahı ve iş-yaşam dengesi, Avrupa'daki şirketlerin çalışan bağlılığını artırmak için odaklandıkları temel alanlar.

Asya-Pasifik: Yetenek kazanımı ve teknolojik yenilik

Asya-Pasifik bölgesi, dinamik ekonomileri ve hızlı teknolojik ilerlemesiyle dikkat çekiyor. Bölgedeki şirketler, yetenek kazanımı ve teknolojik yeniliklere öncelik veriyor. Özellikle yapay zeka ve otomasyon bölgesel iş gücü stratejilerinde kritik bir rol oynuyor. Ayrıca, bölgedeki organizasyonlar, genç nüfusu etkili bir şekilde iş gücüne entegre etmenin yollarını arıyor.

Latin Amerika: İş gücüne erişim ve kapsayıcılık

Latin Amerika'da şirketler, iş gücüne erişim ve eğitim programlarına yatırım yaparak bölgesel kalkınmayı destekliyor. İş gücü piyasasındaki eşitsizlikleri azaltma ve daha kapsayıcı bir ekonomik büyüme sağlama amacı güdüyorlar. Ayrıca, bölgedeki firmalar, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyecek eğitim ve gelişim programlarına önem veriyor.

Ortadoğu ve Afrika: İnsan sermayesi ve yerelleştirme çabaları

Ortadoğu ve Afrika'daki organizasyonlar, insan kapitalini geliştirme ve yerelleştirme politikalarına odaklanıyor. Bu bölgedeki şirketler, yerel yetenekleri kazanmak ve geliştirmek için stratejiler uyguluyor. Ayrıca, bölgesel yetenek havuzunu genişletmek ve yerel iş gücünü güçlendirmek adına eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sunuyorlar