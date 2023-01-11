Instagram'da değişim zamanı: Şubat ayında kalkıyor

Tüm dünyada en çok kullanılan platformlardan Instagram, Şubat ayı itibariyle uygulama içerisinde bir değişikliğe gidiyor. Platform, "kullanıcıların arkadaşları ve ilgi alanlarıyla bağlantı kurabilmelerini kolaylaştırmak ve daha kolay paylaşım yapabilmeleri adına" ana ekranda değişiklik yapacak.

Alınan karara göre Şubat ayından itibaren "alışveriş" sekmesi uygulamanın ana ekranından kaldırılacak. Bununla birlikte "oluştur" sekmesi ekranın alt kısmının orasına konumlandırılacak. Alt bantta; anasayfa, oluştur, reels ve profil sekmeleri yer alacak.

Değişime dair bir açıklama yapan şirket yetkilisi Adam Mosseri, alışveriş sekmesinin ana ekrandan kaldırılacağını ancak ana akış, hikayeler, reels ve reklamlarda alışverişin devam edeceğini ifade etti.