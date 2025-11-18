İnternet mi çöktü, gitti? Sitelere neden ulaşılamıyor?

Bugün saat 14.40 sularında internet kullanıcıları birçok siteye erişim sağlayamadı. Vatandaşlar "Internal server error Error code 500" hatası alırken bunun nedeni öğrenilmeye çalışıldı. Bu sebeple de "İnternet mi gitti? Sitelere neden ulaşılamıyor" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.

İnternet mi gitti?

Cloudflare sunucularında yaşanan sorunlardan dolayı sitelerin çoğunluğuna yarısına ulaşılamıyor.