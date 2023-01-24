iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler

Apple’ın işletim sistemi iOS 16.3 kullanıcılara sunuldu. Yeni sürümle birlikte bazı kullanıcıların karşılaştığı yatay şekildeki çizgilerin ekranda belirlemesi sorunu çözüldü.

iOS 16.3 ile birlikte hangi özellikler geldi?

macOS Ventura 13.2 gibi güvenlik tarafındaki sorunları çözmeye odaklanan iOS 16.3 güncellemesi, Apple Kimliği'ne giriş yapılmak istendiği zaman iki adımlı doğrulamaya ek olarak 'güvenlik anahtarı' isteyecek.

Yaklaşık 500 MB boyutuyla sunulan güncelleme, uydu üzerinden acil yardım aramaları sunan iPhone 14 serisindeki problemleri de çözüyor. Hatırlayacağınız üzere bu özellik faydadan çok zararı getirmiş, yanlış aramalar yüzünden acil hattını meşgul ettiği durumlar yaşanmıştı.

Güncellemeyle ilgili diğer ayrıntılar şöyle:

Yeni Birlik duvar kağıdı, Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında Siyahi tarihini ve kültürünü temsil eder.



Apple kimliği için Güvenlik Anahtarları, yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayla giriş yapma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek kullanıcıların, hesaplarının güvenliğini güçlendirmesine olanak tanır.



Acil SOS aramaları artık yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemek için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmesinin de basılı tutulup bırakılmasını gerekiyor.



iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23’e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur.



HomePod (2. nesil) desteği sağlandı.



Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltildi.



Kilitli ekranda duvar kağıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderildi.



iPhone 14 Pro Max’i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.



Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltildi.



Siri’nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderildi.