iOS 18’in yeni özellikleri neler olacak?

Kasım ayında, Bloomberg, Apple'ın iOS 18'in yeni özellikler üzerindeki çalışmalarını bir hafta süreyle durdurduğunu bildirdi. Bu duraklama, iOS 18'in "ilk kilometre taşı" yapısının tamamlanmasından sonra gerçekleşti. Genellikle ikinci kilometre taşına hemen geçen Apple, bu yılki duraklama ile platformdaki erken hataları ve sorunları çözmeyi amaçladı.

Bu geçici duraklamanın, iOS 18'in yeni özelliklerine veya çıkış tarihine önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Bu, Apple'ın yeni sistemi mümkün olan en sağlam temeller üzerine kurma çabasının bir parçası. iOS 18'in tanıtımı, 10 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2024'te yapılacak. İlk beta sürümü, Apple'ın açılış konuşmasından hemen sonra kullanıma sunulacak. Temmuz 2024'te bir genel beta sürümü yayınlanacak ve Eylül ayında genel kullanıma açılması planlanıyor.

Her yıl olduğu gibi, yeni iOS sürümünün hangi cihazlarla uyumlu olacağı büyük ilgi görüyor. Bu yıl, Apple, iOS 17 ile uyumlu olan aynı cihazların iOS 18 ile de uyumlu olacağını duyurdu: iPhone 15 Serisi iPhone 14 Serisi iPhone 13 Serisi iPhone 12 Serisi iPhone 11 Serisi iPhone XS ve XS Max iPhone XR iPhone SE (2. ve 3. nesil)

Siri daha da akıllı hale getirilecek

Apple bir dizi yeni özellik ve iyileştirme sunacak. İşte iOS 18'deki önemli yeni özellikler | Gelişmiş Siri: Büyük dil modeli teknolojisi kullanılarak Siri daha da akıllı hale getirilecek.

Ek olarak Apple, ekim ayında RCS desteğinin 2024'te iPhone'lara ekleneceğini açıkladı. RCS, SMS ve MMS'in yerine geçerek iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma özelliklerini iyileştirecek. Diğer önemli özellikler arasında geliştirilmiş Siri, Mesajlar için yapay zeka, müzik listesi otomasyonu, iWork uygulamalarına yapay zeka entegrasyonu, fotoğraflar için geliştirilmiş yapay zeka özellikleri, yeni emoji oluşturma, iOS 18'in Ana Ekranı için yeni özelleştirme seçenekleri, Apple Haritalar güncellemeleri ve yeni bir Ayarlar uygulaması bulunuyor.

Mesajlar için AI Entegrasyonu: Mesajları, bildirimleri ve Safari sayfalarını özetleyebilme yeteneği.

AI ile Müzik: Kullanıcı tercihlerine göre otomatik olarak çalma listeleri oluşturma.

iWork Uygulamaları için AI: Yeni belgeler oluştururken kullanıcıya yardımcı olacak yapay zeka entegrasyonu.

Fotoğraflar için AI: Fotoğraflardaki kişileri ve nesneleri düzenleyebilme veya kaldırabilme yeteneği.

Yeni Emoji Oluşturma: Yazılan kelimelere göre otomatik yeni emoji simgeleri oluşturma.

Ana Ekran için Yeni Özelleştirme Seçenekleri: Kullanıcıların uygulama simgelerini serbestçe yerleştirmelerine ve renklerini değiştirmelerine olanak tanıyan özellikler.

Apple Haritalar Güncellemeleri: Kullanıcıların kendi özel rotalarını oluşturmalarına imkan tanıyan yeni özellikler.

Yenilenmiş Ayarlar Uygulaması: Daha güçlü arama özellikleri içeren yeni bir ayarlar menüsü.

Kontrol Merkezi Yeniden Tasarımı: Müzik widget'ının güncellenmesi ve HomeKit entegrasyonunun iyileştirilmesi.

Takvim ve Hatırlatmalar Entegrasyonu: Hatırlatmaların takvimde görünmesi.

Sağlık Uygulaması için Yeni Özellikler: Kan basıncı gibi sağlık verilerinin daha detaylı yönetimi.

Geliştirilmiş Hesap Makinesi Uygulaması: Yeni özellikler ve iPad kullanımı için uygunluk.

Apple Müzik Yenilikleri: Şarkı geçişlerinde kullanıcı tercihlerine göre otomasyon.