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iPhone 14'e zam geldi! İşte Apple'ın belirlediği zamlı iPhone 14 fiyatları

Apple, piyasaya sürdüğü son model olan iPhone 14 fiyatlarına zam kararı aldı. İşte iPhone 14 serisinin yeni fiyatları...

Haber Merkezi
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Apple, geçen Eylül ayında iPhone 14'ü piyasaya sürmüştü. Şirket, yeni seri cihazların çalışmasına başladı. Ancak bir yandan da iPhone 14 serisinin fiyatlarına da zam geldi.

iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında herhangi bir artış yapmayan Apple, iPhone 14 serisinin fiyatlarını ise yeniledi.

iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 30 bin 999 liradan 32 bin 999 liraya

iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 34 bin 999 liradan 36 bin 999 liraya

iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 39 bin 999 liradan 41 bin 999 liraya

iPhone 14 Pro Max'in başlangıç fiyası ise 43 bin 999 liradan 45 bin 999 liraya yükseldi.

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