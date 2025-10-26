iPhone 18 büyük zamla gelecek! Yeni nesil çipin maliyeti pahalıya patlayacak

Apple, akıllı telefon teknolojisinde sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Şirketin, gelecekteki amiral gemisi iPhone 18'in işlemcisi A20 çipi için Tayvanlı yarı iletken devi TSMC'nin en gelişmiş 1.4nm (14A) üretim teknolojisine geçiş yapacağı bildirildi. Ancak bu teknolojik atılımın kullanıcıya yansımadan önce ciddi bir maliyet artışına neden olacağı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 1.4nm üretim sürecinin maliyetleri, şu an kullanılan 3nm çiplere kıyasla yüzde 42'ye varan oranda daha yüksek olacak. Bu devasa maliyet farkının doğrudan Apple'ın bir sonraki büyük serisi olan iPhone 18'in fiyat etiketlerine yansıması bekleniyor.

TSMC'nin 1.4nm teknolojisi neler vadediyor?

TSMC'nin yeni nesil 14A (1.4nm) süreci, çip üretiminde gelinen en son noktayı temsil ediyor. Bu ileri teknoloji, daha fazla transistörün çok daha küçük bir alana sığdırılmasını sağlayarak hem işlemci performansını önemli ölçüde artıracak hem de cihazın enerji verimliliğini üst seviyeye taşıyacak. Pazardaki beklenti, Apple'ın bu devrim niteliğindeki üretim sürecini kullanan ilk büyük teknoloji müşterisi olacağı yönünde.

iPhone 17 bu maliyet şokundan korunuyor

Maliyet artışının asıl etkisinin iPhone 18 serisinde hissedileceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 modelleri ise, TSMC'nin bir önceki ileri teknolojisi olan 2nm (N2) süreciyle üretilen A18 çipini kullanacak. Her ne kadar 2nm teknolojisinin üretim maliyeti 3nm'ye göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olsa da, analistler fiyat artışının iPhone 18 serisindeki kadar dramatik olmayacağını düşünüyor.

Asıl sıçrama iPhone 18'de olacak

Analizler, Apple'ın A20 çipindeki 1.4nm geçişiyle performans anlamında "büyük bir adım atacağını" gösteriyor. Ancak bu teknolojik sıçramanın bedeli de yüksek olacak. Üretim maliyetlerindeki bu keskin artış nedeniyle, Apple'ın iPhone 18 serisini mevcut modellere göre "daha yüksek fiyatla satışa sunması" kaçınılmaz görünüyor.

iPhone 18 için kritik RAM kararı

Apple'ın ayrıca iPhone 18 İçin önemli bir donanım standardizasyonuna gitmeye hazırlandığı bildiriliyor. Eylül ayında tanıtılan son dört modelin üçünde 12 GB RAM kullanılırken, giriş seviyesi standart iPhone 17 modelinin 8 GB bellekte tutulması eleştiri toplamıştı. Ancak Kore basınından gelen yeni haberler, bu durumun iPhone 18 serisiyle değişeceğini gösteriyor.

Kore merkezli yayın organı The Bell'in haberine göre, Apple, iPhone 18 modelinde RAM kapasitesini 12 GB’a çıkaracak. Bu yükseltme ile standart model de Pro serisiyle aynı bellek kapasitesine ulaşmış olacak. Tüketicilerin bu yeni seriye ise 2027 yılının başlarında kavuşabileceği belirtiliyor.

13 milyon adet sipariş verildi

Apple'ın bu kapasite artışını garanti altına almak ve gelecekteki taleplere hazırlıklı olmak için önemli bir tedarik hamlesi yaptığı ortaya çıktı. Şirketin, iPhone 18 serisi için RAM tedarikini sağlamlaştırmak amacıyla Samsung'dan LPDDR5X bellek modülleri satın aldığı ve yapay zekâ teknolojilerine olan yüksek talebin arzı etkilememesi için "13 milyon adet LPDDR5X paketinin ön siparişini verdiği" öğrenildi.