iPhone Air'ın yarattığı hayal kırıklığı ince telefon trendini bitiriyor

Apple’ın 2025’te piyasaya sürdüğü ultra ince iPhone Air, sahnede büyük ilgi uyandırsa da satış rakamları beklentilerin oldukça altında kaldı. Cihazın lansmandan uzun süre sonra bile stoktan hızlı teslimatla bulunabilmesi, talebin zayıf olduğunun en net göstergesi olarak yorumlandı.

Rakipler geri adım atıyor

Asya’dan gelen bilgilere göre Xiaomi, Vivo, Oppo gibi büyük Çinli üreticiler; iPhone Air’in performansını gördükten sonra “Air tarzı” ultra ince telefon projelerini askıya aldı ya da tamamen iptal etti.

Samsung’un da ultra ince S26 Edge modelini üretimden çıkarma kararı aldığı bildiriliyor. Markalar, incelik uğruna yapılan fedakârlıkların artık tüketici nezdinde cazip bulunmadığı görüşünde birleşiyor.

Öncelik güçlü kamera ve dayanıklılık

Ultra ince telefonlar genellikle daha küçük batarya, sınırlı kamera özellikleri ve daha kırılgan gövdeler gibi ciddi tavizler içeriyor. iPhone Air’in başarısızlığı, üreticileri bu dengeyi yeniden düşünmeye zorladı. Bu da 2026’ya doğru daha iyi pil ömrü, güçlü kameralar ve dayanıklılığı önceleyen dengeli telefonların öne çıkması anlamına geliyor.

İncelik uğruna konfordan vazgeçmek istemiyorlar

Sektör sonunda kullanıcıların aslında ne istediğini kabul etmiş görünüyor: birkaç milimetre incelik uğruna günlük kullanım konforundan vazgeçmek kimsenin önceliği değil. İnce telefon furyasının sönmesi, daha mantıklı fiyatlı ve uzun ömürlü cihazların önünü açabilir.

Gözler 2026 modellerine çevrildi. Büyük markaların, kağıt gibi ince denemeler yerine daha dengeli ve gerçek hayata uygun telefonlara odaklanması bekleniyor.