‘İstanbul bilişim fuarları için dünya merkezi olsun’
Milli katılımlı fuarlar düzenleyen ExpoHIS, Mobilefest fuarı ile İstanbul’u teknolojide hub yapmak istiyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Çin, ABD, Nijerya gibi ülkelerde otomotiv, lojistik, mermer, züccaciye, sağlık, mobilya ve bilişim başta olmak üzere milli katılımlı fuarlar organize eden ExpoHIS, Türk firmalarına yeni pazarlarda ihraç kapıları açıyor. Yurtiçinde de fuarlar organize eden şirket, özellikle bilişim fuarıyla İstanbul’u ‘hub’ yapmak istiyor. ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, şirket olarak organize ettikleri fuarları Almanya, Dubai gibi hub olan bölgelerde yaptıklarını kaydederek, “Dubai’de fuar yapıyorsunuz, fuara Afrikalı, Amerikalı, Asyalı geliyor. Biz de Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ile İstanbul’u hub yapmak istiyoruz” dedi. Mobilefest’i global bir niteliğe taşımak istediklerini ifade eden Onak, bu yıl 123 firmanın fuarda yer aldığını amaçlarının bu sayıyı iki katına çıkarmak olduğunu kaydetti. Dubai’nin 30 milyar dolarlık dünya fuar pazarından 5 milyar dolarlık pay aldığını dile getiren Onak, Türkiye’nin payını ise yüzde 0.2 olarak açıkladı.
Deprem bölgesine büyük bir fuar alanı yapılsın
Dünya ölçeğinde fuarların yapıldığı kenti ayağa kaldırdığını söyleyen Kenan Onak, depremde yıkılan kentlerin de büyük bir fuar merkezi inşa edilerek onarılabileceğini söyledi. Onak, “Hannover, İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan bir kent. Almanlar en büyük fuar alanını oraya yaparak kenti yeniden ayağa kaldırmış. Bugün 460 milyon metrekare ile dünyanın en büyük fuar alanlarından biri” dedi. Kahramanmaraş, Gaziantep gibi illerin üretim merkezi olduğunu hatırlatan Onak, yapılacak fuar merkeziyle birlikte kentte konaklama, ulaşım gibi sektörlerin de canlanacağını belirtti.
Türkiye’nin aldığı pay 100 milyon $’lara düştü
Geçen yıl Türkiye’de 413 adet fuar düzenlendiğini, bu yılki sayının 398 olduğunu aktaran Onak, dünya genelinde ise düzenlenen fuar sayısını 31 bin olarak açıkladı. Onak, dünya fuar pazarı hakkında şu bilgileri verdi: “Dünyada 24 milyon metrekare alan kiralanıyor. 4.4 milyon adet firma fuara katılıyor. Dünya fuarcılığının sadece boş alan cirosu yaklaşık 30 milyar dolar. Stand, lojistik, konaklama gibi alanları da eklediğimizde yaratılan hacim 300 milyar dolar. Türkiye’nin aldığı pay ise 400 milyon dolarlardan 100 milyon dolarlara düştü.”