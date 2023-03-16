İşte! Huawei Watch Buds’ın özellikleri

Huawei'nin akıllı saat işlevlerini tam kablosuz kulaklıklar ile birleştiren Huawei Watch Buds, giyilebilir cihaz teknolojilerini harmanlayarak kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, manyetik açılır kapak ve kulaklık tasarımına sahip sektörün ilk akıllı saati olan Huawei Watch Buds, TWS kulaklıkları ve akıllı saati tek bir şık giyilebilir cihazda birleştirerek günlük kullanım sırasında TWS kulaklıkların unutulması veya kaybedilmesi sorununu çözüyor.

Otomatik ses düzeltme özelliği

Kulaklıklar takıldığında sol ve sağ ses kanallarını otomatik olarak düzelten ve farklı kulak kanalı yapıları için en iyi ses kalitesini gerçek zamanlı olarak akıllıca uyarlayan Uyarlanabilir Tanımlama teknolojisini destekleyerek kullanıcıların harika müziğin keyfini çıkarmalarını sağlıyor.

Geniş alanlı kulak kepçesi dokunmatik kontrolleri, kullanıcıların sadece kulaklarına dokunarak birden fazla işleve erişmelerine olanak tanıyarak daha geniş bir menzil ve daha doğru dokunma tanıma sağlıyor.

Huawei Watch Buds, 1,43 inç, 466 x 466 çözünürlüklü geniş AMOLED ekranın yerleştirildiği paslanmaz çelik kasa, dana derisinden yapılmış full-grain deri kayışla birlikte geliyor. Sadece 14,99 mm kalınlığındaki Huawei Watch Buds, sekiz kanallı fotoelektronik sensörler, ultra mikro hassas döner modülü, kulaklık şarj ünitesi, manyetik bağlantı ünitesi ve içine yerleştirilmiş bir çift TWS kulaklık dahil olmak üzere 21 katmanlı bileşen içeriyor.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip

Kulaklıklarla tasarlanan türünün ilk örneği bir akıllı saat olan Huawei Watch Buds'ın yenilikçi açılır tasarımı, saat kapağının basit bir itme ile anında bir cep saati gibi açılmasını sağlar ve iki kulaklık kadranın yan taraflarına takılı olarak bulunur.

Ses kalitesi açısından Huawei Watch Buds kulaklıkları, küçük ünitenin güçlü, tam frekanslı ve yüksek çözünürlüklü ses sunmasını sağlayarak kullanıcıların zengin ses ayrıntılarını dinlemelerine olanak tanıyan dört manyetik Tam Aralıklı Düzlemsel Diyafram sürücüsü ile donatıldı. Ayrıca Huawei Watch Buds kulaklıklar, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Üçlü Uyarlanabilir EQ özelliğini de destekliyor.

Ses, kulak kanalı yapısı, kullanım durumu ve ses seviyesindeki farklılıklara göre gerçek zamanlı olarak optimize ediliyor ve kullanıcılar için en iyi tam frekanslı dinleme deneyimini elde etmek için sesi özelleştiriyor.

Huawei Watch Buds'ın dahili kablosuz kulaklıkları, sol ve sağ kulaklık arasında ayrım yapmaya gerek bırakmıyor. Adaptif Tanımlama teknolojisi, sol ve sağ ses kanallarını otomatik olarak tanımladığı için kullanıcıların hangi kulaklığı hangi kulaklarına taktıklarına dikkat etmeleri gerekmiyor.

10 profesyonel spor modu bulunuyor

Huawei Watch Buds, tam özellikli TWS kulaklıklara sahip olmanın yanı sıra kendi kulaklıklarına sahip yeni bir akıllı saat olarak, işlevsellik ve saat olarak deneyim açısından mükemmelliğini koruyor.

Sağlık özellikleri açısından Huawei Watch Buds, otomatik SPO2 ölçümü, TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme ve uyku izleme gibi çeşitli sağlık izleme özelliklerini destekliyor. Ayrıca, aralarında koşu, yürüyüş, bisiklet, ip atlama, eliptik makine, kürek makineleri, serbest antrenman dahil olmak üzere 10 profesyonel spor modu bulunan 80 spor modu ile geliyor.

Pili 7 güne kadar dayanıyor

Huawei Watch Buds saat pili hem saate hem de kulaklıklara güç sağlamasının yanında yine de iyi bir pil ömrüne sahip bulunuyor.

Tipik uygulamalarda tam şarjla 3 güne kadar ve güç tasarrufu modunda (saat şarjı tamken ve kulaklıklar kapalıyken) 7 güne kadar pili dayanıyor. Ayrıca, yüksek termal iletkenliğe sahip oksit seramiklerden yapılan kablosuz süper şarj cihazı, ısı yayma kapasitesini önceki nesle kıyasla yüzde 100 iyileştiriyor.

Huawei Watch Buds, cihazın Android veya iOS işletim sistemine sahip her akıllı telefonla kolayca senkronize edilebiliyor.Tüm işletim sistemleri için mevcut olan ve hem akıllı saatin hem de kulaklıkların her ayrıntısını tam olarak kontrol etmeyi sağlayan HUAWEI Sağlık Uygulaması’nı yüklemek yeterli oluyor.