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Japonya ve ABD'den 5G ötesi için işbirliği kararı

Japonya ile ABD, 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.

Haber Merkezi
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Japonya İçişleri ve İletişim Bakanı Matsumoto Takeaki, Washington'da bir araya geldiği ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves ile ikili enformasyon teknolojileri işbirliğini ele aldı.

İki Bakan görüşmede, çeşitli sektörlerin kullanımına açık "serbest ve özgür internet alanı" oluşturulmasında, 5G ötesi iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında işbirliği yapılmasında anlaştı.

Matsumoto, görüşme sonrası açıklamasında, "insan hakları dahil ortak değerlere dayalı" iletişim teknolojileri için uluslararası standartların geliştirilmesinde, iki ülke işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Anlaşma doğrultusunda, 5G teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesinde rol oynayan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) kapsamlı birlikte çalışılabilirlik seviyesinin artırılması hedefleniyor.

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